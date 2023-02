Handball: Hochemotional! SC Magdeburg kämpft THW Kiel nieder

Hamburg. Gleich zweimal musste man Sorge um die Statik der Barclays Arena haben. Der Oberrang der 20 Jahre alten Multifunktionsarena im Volkspark schien fast bedenklich zu wackeln, als sich am späten Sonntagnachmittag die Emotionen eines Handballkampfes entluden. Eric Johansson, mit acht Toren bester Mann des THW Kiel, trat frustriert gegen den Torpfosten, die Spieler des SC Magdeburg feierten nach dem 34:35 (14:19, 29:29) ausgelassen den Einzug ins DHB-Pokal-Final-Four in Köln (15./16. April).

Magdeburgs Kreisläufer Magnus Saugstrup, der sich in der dramatischen Verlängerung schwer am rechten Knie verletzt hatte, lag inmitten dieser Emotionen auf dem Rücken neben der Ersatzbank, das Knie dick bandagiert. Unter lauten Sprechchören der Fans herzten ihn seine Mitspieler, ehe ihn die Sanitäter auf einer Transportliege aus der Halle schoben. Der hochintensive Schlagabtausch hatte auch körperlich seine Opfer gefordert.

Handball: Magdeburg kämpft Kiel nieder

„Was meine Mannschaft nach der Verletzung gemacht hat, ist aller Ehren wert. Die hat das allein gemacht, ich war da komplett raus“, gab der emotional sichtlich mitgenommene Magdeburger Coach Bennet Wiegert zu. „Ich muss künftig lernen, mit solchen Situationen besser umzugehen. Ich habe passiv gecoacht, hatte die Gedanken ganz woanders. Ich muss mich bei meiner Mannschaft bedanken.“

Rund 20 Minuten zuvor, in der letzten Minute der regulären Spielzeit, hatten zunächst die Brüder Niklas und Magnus Landin die Fans des THW Kiel binnen einer Minute zum kollektiven Ausrasten gebracht. Mit sechs Toren lag der deutsche Rekordmeister kurz vor Schluss zurück (23:29/52.), kämpfte sich wieder heran, ehe Torhüter Niklas Landin erst einen Siebenmeter parierte und sein Bruder die Schleswig-Holsteiner anschließend mit abgelaufener Spielzeit ebenfalls per Siebenmeter in die Verlängerung rettete.

Dass am Ende doch die mehr als 1000, wild durcheinander springenden Magdeburger Fans die Tragfähigkeit der Oberrangblöcke O2 bis O4 austesteten, lag an einem finalen Kraftakt ihrer fast durchgängig in derselben Formation spielenden Profis in der Verlängerung. Unter der Woche fehlten Abwehrhühne Piotr Chrapkowski (Bronchitis), Linksaußen Lukas Mertens (grippaler Infekt) und Kapitän Christian O’Sullivan (Magen-Darm-Infekt) noch, das Duell am Sonntag ließen sie sich alle aber nicht nehmen.

„Mental war es für beide Seiten brutal schwer"

19 WM-Stars, darunter vier dänische Weltmeister standen nur eine Woche nach dem Finale von Stockholm in der Hamburger Arena wieder auf der Platte. „Mental war es für beide Seiten brutal schwer. Vielleicht hätte diese Partie etwas später stattfinden sollen“, sagte Wiegert.

Die Gummersbacher Handball-Legende Hans-Günther „Hansi“ Schmidt, die nach schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren in der Nacht zum Sonntag verstorben war, hätte das Spektakel vor 12.523 Fans geliebt. Bis heute gilt Schmidt, siebenmal deutscher Meister, viermal Europapokalsieger, als einer der torgefährlichsten Spieler der Bundesligageschichte.

Seine Nachfolger aus Kiel und Magdeburg boten in Hamburg – die Kieler Arena war wegen einer Motocross-Veranstaltung nicht verfügbar – nicht weniger als ein Spiel auf Weltklasseniveau. Auch die Hamburger Bundesligahandballer Niklas Weller, Leif Tissier, Thies Bergemann und Dominik Axmann hatten in der ersten Reihe als Zuschauer Platz genommen. In Magdeburg startet der HSVH am nächsten Sonntag (16.05 Uhr/Sky) in die Fortsetzung der Bundesliga. Und selbst Fußballlegende Horst Hrubesch zog es vor, den Nachmittag beim Handball zu verbringen, während sein HSV fast zeitgleich in Rostock 2:0 gewann.

Obwohl Magdeburgs Superstar fehlte, war der Meister fast die gesamte Spielzeit überlegen

Für das Schiedsrichtergespann Fabian Baumgart/Sascha Wild war das Tempo phasenweise zu hoch, immer wieder entglitt den Unparteiischen die Kontrolle über das Geschehen. Nach einem Wortgefecht zwischen Kiels Johansson und Magdeburgs Matthias Musche musste Trainer Wiegert seinen Spieler zurückhalten, damit dieser nicht auf Johansson losgeht.

Obwohl in Ingi Magnusson (Fersen-Operation) Magdeburgs Superstar fehlte, war der Meister fast über die gesamte Spielzeit überlegen. Im rechten Rückraum ließ der starke Kay Smits die Abwesenheit Magnussons vergessen, mit neun Toren war der niederländische Nationalspieler der erfolgreichste Werfer der Partie. „Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Wir haben 50 Minuten überragenden Handball gespielt, waren sehr dominant. Wir haben am Ende nur versäumt, den Sack zu zu machen“, sagte Trainer Wiegert. Sein Kieler Gegenüber Filip Jicha kritisierte: „Wir haben nach der langen Pause Zeit gebraucht, bis die Bereitschaft und Energie stimmte.“

Für den verletzten Saugstrup ging es im Mannschaftsbus zurück nach Magdeburg, wo eine MRT-Untersuchung eine Diagnose bringen soll. „Er hat das Gefühl, dass es etwas Schweres ist“, sagte Wiegert. „Wir haben den Sieg teuer bezahlt.“

Tore: THW Kiel: Johansson 9, Sagosen 6, M. Landin 6/4 Siebenmeter, Pekeler 5, Reinkind 4, Ekberg 3/1, Fraatz 1. SC Magdeburg: Smits 9/5, Hornke 6, Saugstrup 5, Musche 5, Weber 4, Kristjansson 3, Meister 2, O’Sullivan 1.

Schiedsrichter: Baumgart (Neuried)/Wild (Offenburg). DHB-Pokalviertelfinale: SG Flensburg-Handewitt – HSG Wetzlar 29:28 (25:25, 16:13) n. V., TSV Hannover-Burgdorf – Rhein-Neckar Löwen 25:31 (10:14), VfL Gummersbach – TBV Lemgo Lippe 30:33 (14:18).