Kampfsport Die „friedliche“ Kämpferin greift den nächsten Titel an

Hamburg. Eigentlich sei sie eine sehr friedliche Person, sagt Khanim Bakhishova und setzt dabei ein derart freundliches Grinsen auf, dass man der Jiu-Jitsu-Kämpferin einfach glauben muss. Dass die in Hamburg geborene 17-Jährige, deren Eltern aus Aserbaidschan kommen, aber auch ganz anders kann, zeigt sie nur allzu gern, wenn sie einer Gegnerin auf der Matte gegenübersteht.

Kampfsport: Khanim Bakhishova holte in Abu Dhabi den WM-Titel

Wie schnell sie dann ihre friedvolle Seite ablegt, stellte sie in Abu Dhabi unter Beweis, als sie November ihre montenegrinische Konkurrentin bezwang und damit U-18-Weltmeisterin in der Klasse bis 52 Kilogramm wurde. „Der Moment, als auf der Anzeigetafel stand, dass ich gewonnen hatte, war einfach überwältigend“, sagt Bakhishova über den größten Erfolg ihrer jungen und doch schon so erfolgreichen Karriere.

Achtmal wurde sie bei den Juniorinnen bereits Hamburger, je dreimal norddeutsche und deutsche Meisterin, bei Europameisterschaften Zweite und Dritte. Vor ihrem WM-Triumph 2022 deutete sie mit einem dritten Platz bei den Welttitelkämpfen 2021 bereits ihr Potenzial an.

Holt sich Khanim Bakhishova in Frankreich das "Double"?

Stellt sich die Frage: Was soll da noch kommen? „Meinen Traum, Weltmeisterin zu werden, habe ich mir ja schon erfüllt. Mein nächstes Ziel ist der U-18-EM-Titel im März in Frankreich“, sagt Bakhishova, die sich gerade auf das Turnier vorbereitet. Dazu gehören neben dem Kampftraining mit ihrem langjährigen Coach Artur Brecht vom Hamburger Zanshin Dojo die Trainingslager des Landes- und Bundesstützpunkts sowie individuelle Kraft-, Ausdauer- und Koordinationseinheiten.



Für viele andere Dinge bleibt da für die das Gymnasium Altona besuchende Bakhishova keine Zeit. Doch das stört sie nicht. Jiu-Jitsu ist ihre Leidenschaft, die sie im Alter von sechs Jahren für sich entdeckte. Mit acht hatte sie ihren ersten Wettkampf, damals ausschließlich gegen Jungs. „Der Sport war hier noch so unbekannt, es gab kein einziges Mädchen, gegen das ich kämpfen konnte“, erzählt Bakhishova und lacht.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Heute ist sie in ihrem Alter und ihrer Gewichtsklasse die Nummer eins der Welt und ist vom Jiu-Jitsu genauso begeistert wie am ersten Tag. „Ich liebe diese Vielfalt, diese Mischung aus Technik und Taktik in dem Sport“, sagt sie. Jiu-Jitsu Fighting besteht aus Bodenkampf, Hebeln, Würfen, verschiedenen Schlägen und Tritten.

Kampfsport: Khanim Bakhishova hat auch außerhalb des Sports große Pläne

Geld verdienen kann man mit der nicht- olympischen Sportart kaum, höchstens als Trainerin. „Ich kann mir schon vorstellen, das später mal zu machen, aber nur nebenbei.“ Nach ihrem im Frühjahr anstehenden Abitur will Bakhishova studieren. Was? Da sind ihre Ideen so vielfältig wie ihre Sportart. „Management oder Marketing. Vielleicht aber auch Medizin. Oder ich gehe zur Polizei.“