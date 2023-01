Wechsel zu Al-Nassr Ronaldo bei Vorstellung in Saudi-Arabien: „Bin so stolz“

Riad. Mit einer großen Laser-Show ist Superstar Cristiano Ronaldo bei seinem neuen Verein Al-Nassr in Saudi-Arabien vorgestellt worden.

„Ich bin so stolz, diese große Entscheidung getroffen zu haben. Ich habe bei den größten Clubs in Europa gespielt, nun nehme ich eine neue Herausforderung an“, sagte Ronaldo, der in einem feinem grauen Anzug samt hellblauer Krawatte auf der Pressekonferenz am Dienstag erschienen war.

الحـدث الأضخم بـدأ 🌏



بإمكانكم متابعة الحفل مباشرة عبر قناة #النصر الرسمية في يوتيوب 💛🤩https://t.co/h8XI6p5qSu#HalaRonaldo 💛 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 3, 2023

Der Empfang in Riad sei großartig gewesen. Ronaldo betonte, dass er viele Angebote „aus Europa, aus Brasilien, Australien oder den Vereinigten Staaten“ erhalten habe. Er wolle aber etwas in Saudi Arabien entwickeln. Die Kritik an seiner Entscheidung interessiere ihn nicht, so der Portugiese, der von Moderatorin Wiam al-Dachil als „größter Fußballer der Welt“ vorgestellt worden war.

Millionengage

Nach dem unrühmlichen Abgang bei Manchester United und der Reservistenrolle für Portugal bei der WM in Katar hatte der zuletzt vereinslose fünfmalige Weltfußballer einen Vertrag über zweieinhalb Jahre in Saudi-Arabien unterschrieben. Medienberichten zufolge soll Ronaldo inklusive Werbeeinnahmen umgerechnet rund 200 Millionen Euro pro Spielzeit bekommen.

In dem gut gefüllten Mrsool Park, der Heimspielstätte seines neuen Clubs, waren auch einige Frauen auf den Tribünen zu sehen. Erst seit 2018 sind Zuschauerinnen bei Fußballspielen im Stadion in Saudi-Arabien erlaubt.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport