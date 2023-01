Deutsche Tournee-Träume quasi dahin - Granerud siegt erneut

He did it again!! 🚀

Halvor Egner #Granerud is the winner of the @Gap_Skispringen! 😍 2️⃣nd and 3️⃣rd place go to Anze #Lanisek and Dawid #Kubacki. Congratulations, guys! 🥳 #4hills #vierschanzentournee #skijumping #skispringen #skokinarciarskie



📸: @d_berchtold_foto pic.twitter.com/UkMr1zErBM