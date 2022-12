Susann Beucke startet als erste deutsche Frau beim Ocean Race

Hamburg. Erst Anfang 2022 ist Olympia-Silbermedaillengewinnerin Susann „Sanni“ Beucke (31/Norddeutscher Regatta Verein) in das Lager der Hochseesegler gewechselt. Am Dienstag wurde bekannt, dass die Kielerin im Januar als erste deutsche Frau beim Ocean Race mit dem Schweizer Team „Holcim-PRB“ um den französischen Skipper Kevin Escoffier (42) an den Start gehen wird.

Die Regatta führt in sieben Etappen über 60.000 Kilometer rund um die Welt. Sie gilt neben der Vendée Globe als härteste Prüfung im Segelsport und findet alle vier Jahre statt. Am 15. Januar starten die elf Teams in Alicante (Spanien). Von dort führt sie ihr Weg über Südafrika nach Südamerika, an die Ostküste der USA, weiter in den Norden Europas und schließlich zum Finale nach Genua (Italien).

„Es wird unheimlich hart werden, das ist mir bewusst“, sagte Beucke, „aber es liegt in meiner Natur, meine Grenzen in meinem Sport ausloten zu wollen.“ Escoffier konnte das Volvo Ocean Race 2018 gewinnen, gilt auch 2023 als einer der Favoriten.