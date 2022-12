Handball: Buxtehuder SV spielt in Hamburg vor Rekordkulisse

Die Handballerinnen erwarten am Freitag so viele Fans wie noch nie in der Bundesliga. Zwei Heimauftritte bleiben aber wohl unerreicht.

Hamburg/Buxtehude. Der Umzug der Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV in die Sporthalle Hamburg für das Spiel gegen Sachsen Zwickau beschert dem Club einen vereinseigenen Liga-Zuschauerrekord. Für die Partie am kommenden Freitag, den 30. Dezember (20.15 Uhr) sind bereits mehr als 1800 Karten verkauft worden.

„Wir wollen in Hamburg zeigen, wie attraktiv unser Sport ist“, sagte BSV-Manager Peter Prior: „Frauensport wird – gesellschaftlich und medial – leider oftmals geringgeschätzt. Das wird an diesem Tag hoffentlich mal anders sein!“

Buxtehuder SV erzielte alle Fan-Rekorde in Hamburg

Die bisherige Bestmarke in den 33 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit des BSV liegt bei etwas mehr als 1600 Zuschauern in der Halle Nord in Buxtehude. Überboten wird die aktuelle Zahl allerdings vom Zuspruch an der Pokal-Endrunde am 16. Mai 2015: Damals richtete der BSV in der Sporthalle Hamburg das Final Four aus. Das Endspiel zwischen dem siegreichen Gastgeber und dem VfL Oldenburg hatten 3416 Handball-Fans besucht.

Auch der Rekordbesuch für ein offizielles Heimspiel dürfte unangetastet bleiben: In seiner ersten Champions-League-Saison spielte der BSV im Oktober 2011 in der heutigen Barclays Arena gegen Itxako Navarrra Zu den anderen fünf Heimspielen in der Königsklasse, die ebenfalls alle in Hamburger Hallen stattfanden,waren nie mehr als 1500 gekommen.

Mit dem Umzug nach Hamburg erfüllt Buxtehude eine Auflage der Handball-Bundesliga der Frauen. Das Spiel gegen Zwickau wird nicht nur vom Streaming-Dienst Sportdeutschland.tv live übertragen, sondern auch vom Fernsehsender Hamburg1.

Prior erhofft sich von der Kooperation eine deutliche Steigerung der Reichweite. Hamburg1 erreicht in und um die Hansestadt 1,9 Millionen Haushalte sowie bundesweit über das Angebot von Magenta weitere 1,4 Millionen Haushalte.