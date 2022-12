Der FC Liverpool hat am traditionellen Boxing Day 3:1 bei Aston Villa gewonnen. Das Team von Jürgen Klopp hatte aber auch Glück.

Premier League Klopp feiert: Liverpool siegt 3:1 am Boxing Day

London. Am traditionellen Boxing Day in der englischen Premier League hat Fußballtrainer Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Reds setzten sich am zweiten Weihnachtstag bei Aston Villa mit 3:1 (2:0) durch und verkürzten den Abstand auf die Champions-League-Plätze auf fünf Punkte.

Aston Villa drängte auf den Ausgleich

Liverpool knüpfte nach der langen WM-Pause nur in der ersten Halbzeit an seine überzeugenden Liga-Leistungen vom November an. Im zweiten Durchgang dominierte Villa und drängte nach dem Anschlusstreffer von Olli Watkins (59. Minute) auf den Ausgleich. Für die Liverpooler 2:0-Führung hatten Offensivstar Mohamed Salah (5.) und Abwehrchef Virgil van Dijk (37.) gesorgt. Der kurz zuvor eingewechselte Youngster Stefan Bajcetic (81.) markierte den 3:1-Endstand.

Die Vorlage zum 1:0 kam von Andrew Robertson, der mit 54 Assists nun der Verteidiger mit den meisten Torvorbereitungen in der Ligageschichte ist. (dpa)