Schleswig-Holstein-Derby: Flensburgs Handballer mit höchstem Sieg gegen Kiel

Flensburg. Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben das 107. Schleswig-Holstein-Derby gegen den THW Kiel überraschend deutlich gewonnen. Vor 6300 Zuschauenden in der ausverkauften Flens-Arena setzten sie sich mit 36:23 (17:12) durch. Bester Werfer beim 38. Derbysieg war Emil Jakobsen mit acht Treffern. Harald Reinkind und Niclas Ekberg erzielten je fünf Tore für Kiel. Am Donnerstag (19 Uhr) treffen die Flensburger im Achtelfinale des deutschen Pokals auf Bundesligakonkurrent HSV Hamburg.

Die Anfangsphase der Partie war von zwei starken Abwehrreihen geprägt. Da sich die Kieler mehr technische Fehler und schlechtere Abschlüsse leisteten, kippte die Begegnung schnell zugunsten der Gastgeber. Entscheidenden Anteil daran hatte neben Torhüter Benjamin Burić auch Linksaußen Jakobsen. Das 12:8 (22. Minute) erzielte der Däne per Tempogegenstoß, zum 15:10 (27.) und 16:10 (28.) traf er per Siebenmeter.

Schleswig-Holstein-Derby: Historischer Flensburg-Sieg

Zu Beginn der zweiten Hälfte verkürzte Kiel nach drei Treffern innerhalb von nur 90 Sekunden auf 15:17. Die Flensburger zeigten sich aber auch vom Kieler Sieben-gegen-sechs-Spiel unbeeindruckt. Kapitän Johannes Golla erhöhte mit zwei Treffern ins leere THW-Tor auf 24:17 (40.). In der 47. Minute sah Kiels Abwehrstratege Hendrik Pekeler nach einem Foul an SG-Spielmacher Jim Gottfridsson Rot. Es war der höchste Flensburger Sieg in der Geschichte des „Nord-Clasico“.