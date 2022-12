Hockey: Wieso die HTHC-Herren vor Schlüsselspielen stehen

Hamburg. Der Hockeytrainer Christoph Bechmann ist bekannt dafür, das Unkonventionelle zu schätzen. Seine Motivationsreden in der Kabine sind legendär, seine lautstarken Diskussionen mit Schiedsrichtern und seinen Spielern so erheiternd wie bisweilen verstörend.

Insofern überrascht es kaum, dass der Cheftrainer der Herren des Harvestehuder THC vor dem anstehenden letzten Hinrundenwochenende der Hallenbundesliga Nord einen sehr eigenen Motivationsansatz wählt. „Ich glaube, dass das Spiel am Sonntag beim DTV Hannover mindestens genauso schwierig wird wie unser Heimspiel am Sonnabend gegen den Club an der Alster“, sagt der 51-Jährige.

Hockey: Bechmann warnt vor Aufsteiger Hannover

Wer sich nur oberflächlich mit Hockey befasst, könnte das als das unter Trainern übliche Warnen vor dem Unterschätzen der vermeintlich Kleinen abtun. Schließlich ist der DTV Aufsteiger, Alster jedoch Dauerrivale der Schwarz-Gelben im Kampf um die beiden Viertelfinalplätze in der Nordgruppe. Ein Blick auf die Tabelle jedoch unterstreicht, dass Bechmann mitnichten tiefstapelt.

Zwar ist das Stadtderby zwischen HTHC und Alster am Sonnabend (16.15 Uhr, Barmbeker Straße) das Duell der einzigen beiden nach drei Spielen verlustpunktfreien Teams. Aber in Schlagdistanz dahinter lauern die Niedersachsen, die am ersten Wochenende mit einem 6:2-Sieg beim Uhlenhorster HC überraschten und sich bei Alster auch nur mit 6:8 geschlagen geben mussten.

„Es sind genau diese Spiele gegen die Teams, gegen die ein Sieg als Pflicht angesehen wird, in denen man bestehen muss. In den vergangenen Jahren ist uns das immer recht gut gelungen, aber wir müssen gewarnt sein und werden uns extrem gut auf Hannover vorbereiten“, sagt Bechmann, der aber selbstverständlich dem Duell mit seinem Ex-Club Alster mehr entgegenfiebert. „Das ist ohne Frage ein Derby mit vorentscheidendem Charakter. Wer da drei Punkte holt, der hat schon eine sehr gute Ausgangsposition.“

Club an der Alster hat drei Stammspieler verloren

Auch wenn der Club an der Alster mit Patrick Schmidt, Jesper Kamlade und Carl Alt drei Hallen-Stammspieler verloren hat, scheint die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Biederlack auch in dieser Saison ein ernsthafter Viertelfinalanwärter zu sein. „Die haben immer noch eine starke Truppe, werden wie in den vergangenen Jahren mit Vollgas und offensivem Pressing spielen und uns ein paar knackige Aufgaben stellen“, sagt Bechmann.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dass die Qualität seiner eigenen Mannschaft in der als beste der vier Regionalstaffeln geltenden Nordgruppe ihresgleichen sucht, wurde unterdessen am vergangenen Wochenende noch einmal deutlich. Bei der Hallen-EM in der Sporthalle Hamburg stellte der HTHC in den Österreichern Michael Körper, Xaver Hasun und Moritz Frey drei Europameister und in den deutschen Auswahlspielern Tobias Hauke, Luis Holste und Anton Brinck­man drei Silbergewinner – mehr Finalteilnehmer konnte kein anderer Club aufweisen. „Wir haben defensiv in den ersten drei Spielen gut gestanden, in der Vorwärtsbewegung dagegen stimmt es noch gar nicht, da haben wir noch viel Optimierungsbedarf“, sagt der Coach.

Das kann man so sehen. Mit Torhüter Brinckman sowie Hauke und Hasun, die zu den besten Hallenabwehrspielern der Welt zählen, hat Bechmann zweifelsohne kein Defensivproblem. Dazu ist Körper, mit 13 Toren bereits wieder zweitbester Scorer der Liga, einer der weltbesten Eckenschützen.

Wenn im Januar auch Österreichs Nachwuchshoffnung Fülöp Losonci (19) nach seinem Mittelfußbruch in den Kader zurückkehrt, sollte das Ziel, mindestens eine Runde weiterzukommen als in der Saison 2021/22, erreichbar sein. Damals war im Halbfinale gegen den Berliner HC im Penaltyschießen Schluss. „Es ist noch ein langer Weg bis dahin, aber wir wollen ihn gehen“, sagt Bechmann. Ob sie es auch können, darüber wird dieses Wochenende mehr Aufschluss geben.