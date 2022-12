Live! Kroatien und Argentinien kämpfen ums WM-Finale

Doha. Die beiden Altstars Lionel Messi aus Argentinien und Kroatiens Luka Modric kämpfen mit ihren Nationalmannschaften um den Finaleinzug. Es ist das wohl letzte WM-Turnier der beiden Anführer. Während Modric schon bei der letzten WM in Russland mit Kroatien im Finale stand, schaffte es Argentinien vor acht Jahren zum bislang letzten Mal ins Endspiel.

Und wieder mal ruhen die Hoffnungen auf Messi. „Er ist unser Kapitän, unser Leader, er geht mit seiner Leidenschaft voran. Zu wissen, dass wir Messi im Team haben, gibt uns einen großen Push“, sagte Abwehrspieler Nicolas Tagliafico.

Vize-Weltmeister Kroatien setzte sich in den beiden K.o.-Runden jeweils im Elfmeterschießen gegen Japan und Brasilien durch. Die Argentinier, bei denen Marcos Acuna und Gonzalo Montiel Gelbsperren absitzen müssen, bezwangen im Achtelfinale Australien in der regulären Spielzeit und in der Runde der letzten Acht die Niederlande im Elfmeterschießen.

Argentinien mit zwei Offensivspielern

Bei den Argentiniern starten als nominelle Angreifer lediglich Lionel Messi und Julian Alvarez ins Spiel. Der wieder genesene Flügelstürmer Angel Di Maria sitzt dagegen zunächst auf der Bank. Stattdessen bietet Trainer Lionel Scaloni im Mittelfeld gleich vier zweikampfstarke Spieler auf: Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes und Enzo Fernández stehen allesamt in der Startelf.

Die Kroaten laufen mit der gleichen Anfangsformation wie beim Viertelfinal-Erfolg gegen Brasilien auf. Iim Tor steht erneut der gegen die Seleção überragende Dominik Livakovic. Zudem sind drei Bundesliga-Profis in der Startelf: Josko Gvardiol von RB Leipzig, Borna Sosa vom VfB Stuttgart sowie im Sturmzentrum Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim. (dpa)

Die Startaufstellungen:

Argentinien: E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - de Paul, E. Fernandez, Paredes, Mac Allister - Messi, J. Alvarez

Kroatien: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozovic - Kovacic, Modric - Pasalic, Kramaric, Perisic