Nur noch vier Mannschaften sind bei der WM 2022 in Katar im Rennen. Unser Reporter Marian Laske analysiert die Lage im Video.

FUNKE Sport-Reporter Marian Laske spricht über die Paarungen im Halbfinale der WM 2022 in Katar - und den Auftritt von Lionel Messi.

WM 2022 WM-Video: Lionel Messi pöbelt und jagt den Titel in Katar

Doha. Es ist seine fünfte, seine letzte und seine beste WM - für die Krönung fehlen Argentiniens Superstar Lionel Messi aber noch zwei Siege. Am Dienstag (20 Uhr, ARD und MagentaTV) wartet die erste große Aufgabe gegen Vizeweltmeister Kroatien. Es kommt zum Duell mit Kroatiens großem Star Luka Modric. Sollte sich Argentinien durchsetzen, wartet im Finale der Sieger des Spiels Frankreich gegen Marokko.

Lionel Messi attackiert Wout Weghorst: "Dummkopf"

Nach dem emotionalen Viertelfinal-Erfolg gegen die Niederlande zeigte sich Messi ungewohnt aggressiv und streitlustig. Er legte sich mit Wout Weghorst an, von dem sich die Argentinier gereizt gefühlt hatten. „Was guckst du so, Dummkopf“, rief Messi gleich zweimal während eines TV-Interviews. Selbst der argentinische Reporter war irritiert und versuchte Messi zu besänftigen: „Ruhig, ruhig.“

Unser WM-Reporter Marian Laske war beim Spiel gegen die Niederlande dabei. Er sah einen pöbelnden, aber auch fußballerisch überragenden Messi, der sich aktuell im Dress seines Heimatlandes "so gut wie nie" präsentiere. Seine aktuellen Eindrücke von der WM in Katar schildert er in diesem Video.

