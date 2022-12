Live! Messi und Argentinien klarer Favorit gegen Australien

Doha. Argentinien beginnt das Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ohne Ángel di María. Der 34-Jährige ist nur Ersatzspieler der Südamerikaner an diesem Samstag im K.o.-Spiel gegen das Überraschungsteam aus Australien. Di María war wegen Problemen mit der Oberschenkelmuskulatur zuletzt beim 2:0 von Argentinien gegen Polen am Donnerstag ausgewechselt worden.

Für den Angreifer von Juventus Turin wird der 34 Jahre alte Alejandro Gomez an der Seite von Kapitän Lionel Messi und Julian Álvarez die Offensive bilden. Ansonsten nimmt Trainer Lionel Scaloni keine Veränderungen vor.

Auch bei den Australiern gibt es im Vergleich zum 1:0-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Dänemark eine Änderung: Offensivmann Keanu Baccus bestreitet sein erstes Länderspiel von Beginn an und verdrängt Craig Goodwin auf die Bank. Ex-Bundesliga-Profi Mathew Leckie und Jackson Irvine vom Zweitligisten FC St. Pauli stehen erneut in der Startelf.

(dpa)

WM-Aus für Deutschland: Alle News zum DFB-Debakel