Live! Sieg gegen die USA - und England steht im Achtelfinale

Al-Chaur. Englands Nationaltrainer Gareth Southgate kann für das zweite WM-Gruppenspiel gegen die USA mit einer Topbesetzung planen. 25 Spieler absolvierten am Donnerstag in Al Wakrah das Abschlusstraining. Am Freitag (20 Uhr/ARD und MagentaTV) kann mit einem Sieg gegen die USA in Al-Chaur bereits der vorzeitige Einzug ins Achtelfinale gelingen. Auch Kapitän Harry Kane, der in dieser Woche mit leichten Fußproblemen zu kämpfen hatte, ist dabei und wird gegen das US-Team starten. Harry Maguire trainierte ebenfalls in der Sonne. Hinter Offensivmann James Maddison stehen weiter Fragezeichen, er nahm an der Einheit nicht teil.

Hier geht es zum WM-Live-Ticker

Mit einem 6:2-Sieg über Iran hatten die Three Lions ihre Favoritenrolle unter Beweis gestellt. Southgate könnte trotz des Torfestivals Änderungen in der Offensive vornehmen. So sind Phil Foden und Jack Grealish Anwärter für die erste Elf. An Jude Bellingham von Borussia Dortmund dürfte im zentralen Mittelfeld erneut kein Weg vorbeiführen.

Gesetzt bei den Three Lions: Harry Kane.afp

Foto: afp

Die Mannschaft der USA kann auf den Dortmunder Giovanni Reyna bauen. Nationaltrainer Gregg Berhalter erklärte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Ar-Rajjan, dass der zuletzt viel belastete BVB-Jungprofi einsatzbereit sei. Auch die beim 1:1 gegen Wales vorzeitig ausgewechselten Weston McKennie und Sergino Dest würden es im Training gutmachen. Auch sie sollten am Freitag im Normalfall auflaufen.

England ist der klare Favorit für das Spiel im Al-Bait Stadion im nördlich von Doha gelegenen Al-Chaur. Allerdings hatten die Three Lions bei Weltmeisterschaften ihre Probleme mit den Amerikanern. Beim Turnier 2010 in Südafrika gab es ein 1:1, 1950 bei der WM in Brasilien eine 0:1-Niederlage.

Während die Engländer nach einem 6:2 gegen Iran klar auf Kurs Gruppensieg sind, haben auch die USA noch alle Chancen auf das Achtelfinale. Möglicherweise wird es in Gruppe B am Ende auf die Tordifferenz von Wales und den Amerikanern ankommen. (dpa)

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

So spielen England und die USA

England: Pickford - Trippier, Stones, Maguire, Shaw - Rice - Bellingham, Mount - Saka, Kane, Sterling. Trainer: Southgate

USA: Turner - Dest, Zimmermann, Robinson, Ream - Adams - McKennie, Musah - Reyna, Pulisic - Sargent. Trainer: Berhalter

Schiedsrichter: Valenzuela (Venezuela)

Mehr News zum WM-Fehlstart von Deutschland