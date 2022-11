Live! Keine Tore - Serbien hält gegen Brasilien gut mit

In der letzten Partie des ersten WM-Spieltages trifft Brasilien auf Serbien. Die Selecao startet mit viel Offensivkraft auf dem Platz.

Lusail. Brasilien startet wie erwartet mit zahlreichen Offensivkünstlern in sein erstes WM-Spiel gegen Serbien am Donnerstag (20.00 Uhr/ZDF und Magenta TV). Neben Superstar Neymar stehen die offensiv ausgerichteten Vinicius Júnior, Richarlison, Raphinha und Lucas Paquetá in der Startelf. Zudem hat Nationaltrainer Tite noch verschiedene hochkarätige Optionen wie die Flügelstürmer Antony oder Gabriel Martinelli auf der Bank.

Bei den Serben fehlt erwartungsgemäß der ehemalige Bundesliga-Profi Filip Kostic verletzungsbedingt. Dagegen beginnt überraschend Milos Veljkovic von Werder Bremen in der Innenverteidigung. Angeführt werden die Serben von Kapitän Dusan Tadic. Sein Sturmpartner Dusan Vlahovic, der für über 80 Millionen Euro von Juventus Turin verpflichtet worden war, sitzt dagegen zunächst auf der Bank. (dpa)