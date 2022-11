Live! Suarez startet mit Uruguay gegen Südkorea in die WM

Ar-Rayyan. Die Rekord-Ehrung für seine vierte WM-Teilnahme nahm Luis Suarez standesgemäß aus den Händen seines designierten Nachfolgers entgegen. Sichtlich stolz und mit breitem Grinsen hielt er gemeinsam mit Shootingstar Darwin Nunez einen Bilderrahmen in die Kamera. Doch bevor die neue Generation endgültig übernimmt, will Suarez bei der WM in Katar mit seiner „Rentnerband“ noch ein letztes großes Revival feiern. Am Donnerstag (14 Uhr/ZDF und MagentaTV) bestreitet er mit Uruguay das Auftaktspiel gegen Südkorea.

Uruguay gegen Südkorea: Das WM-Spiel im Live-Ticker

Mit Suarez, seinem langjährigen Sturmpartner Edinson Cavani, Kapitän Diego Godin, Torhüter Fernando Muslera sowie Martin Caceres sind gleich fünf Säulen des uruguayischen Kaders mindestens 35 Jahre alt. Sie alle spielen ihre vierte WM und steigen damit zu Rekordteilnehmern Uruguays auf. Dazu kommt mit Federico Valverde von Real Madrid, Tottenhams Rodrigo Bentancur und eben Liverpools Nunez eine hoffnungsvolle „Next Generation“. (fs/sid)

Deutschland verliert gegen Japan: Alle News zum Spiel