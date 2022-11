One-Love-Zoff: England und Harry Kane droht heute Strafe

In der Debatte um die „One Love“-Kapitänsbinde kommt es heute bei der WM zum Stresstest. Englands Harry Kane will die Binde tragen.

Doha. Heiße Diskussionen, keine Einigung - und Kurs Richtung Eklat: Der Streitfall „One Love“-Binde sorgt auch nach einer ergebnislosen Beratung der Uefa-Arbeitsgruppe mit der Fifa am Tag des WM-Auftakts für großen Ärger, der DFB will sich aber nicht von seiner Vorgehensweise abbringen lassen. „Es war in der Tat eine kontroverse Debatte. Die Fifa hat auf ihre Regularien verwiesen und dass sie die Binden festlegt“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf im ZDF-Interview: „Wir haben aber mit langem Vorlauf vor Monaten die Fifa darauf hingewiesen, dass wir damit auflaufen möchten.“

One-Love-Binde bei der WM 2022 in Katar: Droht Harry Kane und Manuel Neuer die Gelbe Karte?

Heute könnte der Konflikt im Rahmen des Spiels England gegen den Iran eskalieren. Stürmerstar Harry Kane hatte angekündigt, die Three Lions im Chalifa International Stadion von Al-Rajjan mit der mehrfarbigen One-Love-Kapitänsbinde aufs Feld führen zu wollen. Das könnte eine Strafe nach sich ziehen, da der Fußball-Weltverband Fifa das Stück Stoff mit einem bunten Herzen, das für Vielfalt stehen soll, und der Aufschrift „One Love“ weiterhin nicht offiziell akzeptiert. Auch eine mögliche Gelbe Karte für den Träger der Binde steht im Raum.

Englands Star-Stürmer Harry Kane möchte heute bei der WM mit der One-Love-Binde auflaufen.

Foto: dpa

Manuel Neuer wird genau verfolgen, ob und wie Kane oder gar das ganze Team oder der Verband anschließend bestraft wird. Der deutsche Nationalmannschaftskapitän will sich im Spiel am Mittwoch (14.00 Uhr) gegen Japan der Aktion von ursprünglich zehn europäischen Verbänden anschließen. Katar steht unter anderem wegen der Missachtung von Menschenrechtsstandards in der Kritik.

„Ich finde gut, dass wir zusammen ein Statement setzen können“, sagte Neuer: „Wir werden versuchen, das durchzusetzen und zu vertreten.“ (fs mit dpa)

