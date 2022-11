Der Nordmeister bezwang im Halbfinale am Sonnabendmittag den Südzweiten JC Leipzig. Ein Kämpfer ging den Hamburgern verloren.

2020 konnten die Hamburger Judoka den Titel in der Bundesliga bejubeln (Archivfoto).

Final Four in Wandsbek Hamburger Judo-Team greift nach dem fünften Meistertitel

Hamburg. Der fünfte Stern ist für die Männer vom Hamburger Judo-Team (HJT) greifbar. Die Auswahl von Cheftrainer Slavko Tekic zog bei der Final-Four-Endrunde um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft vor rund 1100 Besuchern in der Sporthalle Wandsbek ins Finale ein.

Der Nordmeister bezwang im Halbfinale am Sonnabendmittag den Südzweiten JC Leipzig mit 10:4 (5:2) und trifft im Kampf um den fünften Meistertitel nach 2016, 2017, 2018 und 2020 um 15 Uhr auf den Sieger der zweiten Halbfinalpaarung zwischen Rekordmeister und Titelverteidiger TSV Abensberg und der Sport-Union Annen.

Hamburger Judo-Team holt einen Überraschungssieg und erhält Hiobsbotschaft

Für die größte Überraschung sorgte in der Klasse über 100 Kilogramm Daniel Yannik Eich. Der Schweizer in Diensten des HJT bezwang Weltmeister Andy Granda (Kuba) nach 5:02 Minuten im Golden Score durch Ippon und sicherte dem Gastgeber damit einen nicht eingeplanten Punkt, den anschließend im Limit bis 66 kg Krystian Liwocha mit einem Ippon durch Haltetechnik zum Finaleinzug veredelte.

Jeweils zwei Siegpunkte – gekämpft wird in zwei Durchgängen à sieben Gewichtsklassen – steuerten Dario Kurbjeweit Garcia (bis 100 kg), Tristani Mosachlischwili (bis 90 kg) und Dominic Ressel (bis 81 kg) bei.

Eine Hiobsbotschaft hatte Tekic bereits am Freitagnachmittag zu verkraften. Der im 100-kg-Limit fest eingeplante Georgier Gela Zaalischwili ging auf der Anreise über die Türkei verloren, bis zum Sonnabendmittag hatte die Teamleitung keinerlei Kontakt mehr zu dem 23-Jährigen, der am Freitagmorgen in Antalya gelandet sein sollte. „So etwas habe ich auch noch nie erlebt“, sagte HJT-Präsident Rainer Ganschow.

