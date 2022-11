NFL-Spiel in München: Superstar Brady bereut Comeback nicht

Die NFL ist zu Gast in München: Die Tampa Bay Buccaneers treffen auf die Seattle Seahawks. Superstar Tom Brady und Co. wollen in Deutschland neue Football-Fans gewinnen.

München. NFL-Superstar Tom Brady fühlt sich auch im fortgeschrittenen Sportler-Alter von 45 Jahren noch bereit für Höchstleistungen.

„Ich bin fit und in guter Form, es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Ich hätte nie gedacht, dass ich in dem Alter noch spiele“, sagte der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers vor dem heutigen Duell gegen die Seattle Seahawks (15.30 Uhr/ProSieben und DAZN) in München.

Brady hatte Mitte März nach nur 40 Tagen seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärt und bekannt gegeben, noch eine Saison bei den Bucs in der amerikanischen Football-Profiliga NFL zu spielen. „Ich bereue nichts. Ich wollte mich einfach weiter mit anderen messen und ich liebe den Wettkampf“, sagte Brady, der seinem Auftritt vor 67.000 Fans in der Allianz Arena entgegenfiebert: „Es fühlt sich nach mehr an als nach einem normalen Hauptrundenspiel“.

NFL-Chef schwärmt von Football-Stimmung in München

Die Stimmung vor dem NFL-Spiel in München beeindruckt auch Liga-Chef Roger Goodell. „In der ganzen Stadt ist die riesige Vorfreude zu spüren. Unglaublich, was hier los ist. Es ist die richtige Zeit für dieses Spiel in München“, sagte der 63-Jährige bei einem Fan-Treffen. Schon Tage vor dem Spiel waren zahlreiche Football-Fans in Münchens Innenstadt unterwegs. Brauhäuser wurden zu NFL-Pubs umfunktioniert.

Die bayerische Landeshauptstadt hatte sich im Rennen um die Deutschland-Premiere gegen Düsseldorf und Frankfurt durchgesetzt. „Auch, weil die Allianz Arena ein einzigartiges Stadion ist und eine optimale Bühne für den Sport bietet“, sagte Goodell. Außerdem sei die Leidenschaft der Münchner für den US-Sport unglaublich. „Wir hatten das Gefühl, dass NFL hier sehr erfolgreich sein kann. Und ich glaube, wir hatten recht.“

Nach Angaben der Liga war der Andrang auf die Tickets für das erste NFL-Spiel in Deutschland riesig. Rund drei Millionen Karten hätten verkauft werden können. Etwa 67 000 Menschen verfolgen das Spiel live im Stadion, Tausende werden zum Public Viewing im Münchner Audi Dome erwartet. „Das wird eine tolle Stimmung. Ich hoffe, dass wir künftig darauf aufbauen können in Deutschland“, sagte Goodell.

Seahawks-Quarterback sieht sich als „Botschafter des Sports“

Quarterback Geno Smith von den Seattle Seahawks hofft, durch das NFL-Spiel in München neue Football-Fans zu gewinnen. „Wir sind Botschafter des Sports. Internationale Spiele sind wichtig, um Kinder und Jugendliche für Football zu begeistern“, sagte der 32 Jahre alte Spielmacher.

Im ausverkauften Stadion des FC Bayern München freut sich der Amerikaner vor allem auf „laute und verrückte“ NFL-Fans. „Ich weiß, dass es in Deutschland eine große Football-Gemeinschaft gibt und wir wollen ihr eine gute Show bieten“, sagte Smith vor seinem ersten internationalen Spiel. „Ich bin sehr aufgeregt und will jeden Moment hier genießen.“

