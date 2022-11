Halbzeit-Show als Olympia-Bewerbung - Musik vor dem Kickoff

Auch ohne einen schillernden Musik-Act können sich die Football-Fans beim NFL-Spiel am Sonntag in München auf eine spektakuläre Halbzeit-Show freuen.

„Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Flag Football wird bei einem Demonstrations-Match eine Vorstellung der kontaktarmen Variante des American Footballs geben“, teilte NFL Germany mit.

Beim Flag Football stoppt die Defensive den ballführenden Spieler, indem sie ihm eine Flagge aus dem Gürtel zieht, statt ihn zu tackeln. Ziel der Liga sei es, den Sport 2028 zu den Olympischen Spielen zu bringen. „Am Sonntag werden auch Vertreter des Internationalen Olympischen Komitees anwesend sein“, sagte Deutschlands NFL-Chef Alexander Steinforth.

Das NFL Flag Programm ist ein zentraler Baustein der NFL in Deutschland und wendet sich als Alternative mit weniger Verletzungen besonders an Kinder und Jugendliche. „Wir investieren im Moment sehr viel Zeit und Geld in das Thema. Das ist für uns die Einstiegsschwelle in den Sport“, sagte Steinforth.

Auf Musik müssen die Football-Fans bei dem NFL-Kracher zwischen den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers trotzdem nicht verzichten. „Der Block des Entertainments wird nach vorne gezogen und findet kurz vor dem Kickoff statt“, sagte Steinforth. Der deutsche Rap- und Popmusiker Cro soll in der ausverkauften Allianz Arena am Sonntag für Stimmung sorgen.

