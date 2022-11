Der FC Bayern ist in der Bundesliga nicht aufzuhalten. Beim klaren Heimsieg gegen Bremen überzeugen auch einige Nationalspieler. Dortmund droht den Anschluss zu verlieren.

14. Spieltag Starke Bayern holen Sieg um Sieg - BVB-Patzer in Wolfsburg

München/Wolfsburg. Der FC Bayern München reiht in der Fußball-Bundesliga weiter Sieg an Sieg und nimmt Kurs auf die elfte Meisterschaft in Serie.

Das Team von Trainer Julian Nagelsmann besiegte am 14. Spieltag Aufsteiger Werder Bremen mit 6:1 (4:1) und verbuchte damit den fünften Liga-Erfolg am Stück. Der Sieg der Münchner war angeführt von Dreifach-Torschütze Serge Gnabry noch etwas wertvoller, weil Rivale Borussia Dortmund am frühen Abend mit 0:2 (0:1) beim VfL Wolfsburg verlor und nun schon sechs Punkte hinter den Münchnern zurückliegt.

Bundestrainer Hansi Flick dürfte der Auftritt des Rekordmeisters zwei Tage vor der Nominierung des WM-Kaders für Katar bestens gefallen haben. Die für das Aufgebot ohnehin gesetzten Nationalspieler Jamal Musiala (6. Minute), Gnabry (22./28./82.) und Leon Goretzka (26.) trafen in der einseitigen Partie, die zur Halbzeit bereits entschieden war. Auch Mathys Tel (84.) durfte jubeln. Auf Seiten der Bremer hatte Anthony Jung (10.) den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting verschoss einen Foulelfmeter (17.) und blieb erstmals seit 12. Oktober in einem Pflichtspiel torlos.

Solche Sorgen hätten der BVB und Trainer Edin Terzic gerne. Die Dortmunder verloren nicht nur ihr Gastspiel in Niedersachsen, sondern mussten erneut ohne den lädierten Marco Reus auskommen. Auch der zuletzt so starke WM-Kandidat Youssoufa Moukoko traf diesmal nicht. Für Wolfsburg erzielten Mickey van de Ven (6.) und Joker Lukas Nmecha (90.+2) die Tore. Der BVB könnte am Mittwoch von Eintracht Frankfurt und RB Leipzig von den Champions-League-Rängen verdrängt werden.

Borussia Mönchengladbach muss derweil den nächsten Rückschlag hinnehmen. Das Team von Trainer Daniel Farke unterlag dem VfL Bochum mit 1:2 (0:2) und verliert allmählich den Anschluss nach oben. Christopher Antwi-Adjei (9.) und Philipp Hofmann (12.) erzielten die Tore für den VfL. Alassane Pléa (62.) gelang in der zweiten Halbzeit nur noch der Anschlusstreffer. Der vermeintliche Ausgleich von Ramy Bensebaini wurde kurz vor Schluss per Videobeweis annulliert.

Im Abstiegskampf-Duell mit Hertha BSC gelang dem VfB Stuttgart ein ganz später 2:1 (1:1)-Heimsieg. Serhou Guirassy (3.) hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht, Dodi Lukebakio sorgte mit seinem siebten Saisontor (19.) schnell für den Ausgleich. In der achten Minute der Nachspielzeit erzielte Konstantinos Mavropanos doch noch das Siegtor für den VfB.

Am Mittwoch spielen unter anderem die Bayern-Verfolger SC Freiburg und Union Berlin sowie Frankfurt und Leipzig.

