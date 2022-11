Bundesliga: Bayern feiert Schützenfest gegen Werder – BVB patzt

Hamburg. Nach einer Tore-Show seiner Nationalspieler um den herausragenden Serge Gnabry ist der FC Bayern München auf dem besten Weg, als Nummer eins der Bundesliga in die lange WM-Pause zu gehen. Bundestrainer Hansi Flick dürfte am 6:1 (4:1) der Münchner am Dienstagabend gegen Werder Bremen dank der vielversprechenden Turnierform seiner Leistungsträger viel Freude gehabt haben. Neben Dreifachtorschütze Gnabry (22./28./82. Minute) sorgten Jamal Musiala (6.), Leon Goretzka (26.) und der eingewechselte Mathys Tel (84.) für viel Jubel der 75.000 Zuschauer im letzten Bayern-Heimspiel des Jahres.

Beim gebürtigen Hamburger Eric Maxim Choup-Moting endete dagegen der Torlauf, als der Angreifer mit einem Foulelfmeter an Bremens Torhüter Jiri Pavlenka scheiterte (18.). Für die naiv verteidigenden Gäste erzielte Anthony Jung (10.) den zwischenzeitlichen Ausgleich. Der neunte Pflichtspielsieg in Folge, mit dem die Münchner ihre Tabellenführung erfolgreich verteidigten, geriet aber zu keiner Zeit in Gefahr.

Bundesliga: BVB enttäuscht beim VfL Wolfsburg

Jungstar Youssoufa Moukoko und Mats Hummels schüttelten nach der bitteren Pleite beim „Lieblingsgegner“ immer wieder mit dem Kopf, dann redeten sie noch auf dem Platz enttäuscht auf den Schiedsrichter ein - dabei konnte Christian Dingert nun wirklich kaum etwas dafür. Beim 0:2 (0:1) beim VfL Wolfsburg ließ Borussia Dortmund schlichtweg den nötigen Killerinstinkt vermissen und verpasste den Sprung auf Platz zwei in der Tabelle hinter Bayern München verpasst.

In einer wilden Partie ließen Micky van de Ven (6.) und Lukas Nmecha (90.+1) die Wölfe früh und spät jubeln. „Das ist sicher enttäuschend. Jedes Spiel, das wir verlieren, ist ein Problem“, sagte BVB-Torwart Gregor Kobel: „Da kann man nicht zufrieden sein.“

Für Dortmund war es die erste Niederlage in Wolfsburg nach zuvor sieben Siegen in Folge, die Borussen bleiben damit vorerst Vierter in der Tabelle.

Heimstarke Bochumer ringen Mönchengladbach nieder

Mit neuer alter Heimstärke schöpft der VfL Bochum wieder Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg. Beim letztlich auch glücklichen 2:1 (2:0) gegen Borussia Mönchengladbach feierte der Vorletzte seinen dritten Sieg in Folge im Ruhrstadion und verringerte den Abstand zum rettenden Ufer auf zwei Punkte. Der letztjährige Aufsteiger, den den Klassenerhalt vor allem dank acht Erfolgen „anne Castroper“ geschafft hatte, war mit drei Heimpleiten in diese Saison gestartet.

Die Gladbacher, die weiter auf ihren ersten Auswärtssieg warten, halfen zunächst tatkräftig mit. Krasse Abwehrfehler gingen den Toren von Christopher Antwi-Adjei (7.) und Philipp Hofmann (12.) voraus, die den ersten Bochumer Heimerfolg gegen die Fohlen seit 16 Jahren perfekt machten. Alassane Plea gelang nur noch der Anschlusstreffer (63.). 235 Tage nach dem Becherwurfskandal mit Spielabbruch beim letzten Aufeinandertreffen an selber Stelle stand diesmal der Sport im Mittelpunkt - mit unter dem neuen Trainer Thomas Letsch deutlich verbesserten Bochumern und enttäuschenden Gladbachern.

Bundesliga: Last-Minute-Wahnsinn in Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat im Kellerduell den erhofften Befreiungsschlag gelandet und die Lage von Konkurrent Hertha BSC verschärft. Die Schwaben siegten gegen die Berliner in letzter Sekunde mit 2:1 (1:1) und verschafften sich im Abstiegskampf etwas Luft. Für die Hertha wird die Situation mit nur mageren elf Punkten vor dem Jahresabschluss dagegen immer prekärer. Ein Heimsieg gegen Köln am Sonnabend ist fast schon Pflicht.

Der VfB legte einen Blitzstart hin: Serhou Guirassy gelang in der dritten Minute die Führung. Dodi Lukebakio glich mit seinem siebten Saisontreffer aus (19.). Konstantinos Mavropanos (90.+8) erzielte den umjubelten Siegtreffer.

Stuttgarts Interimstrainer Michael Wimmer gelang damit der dritte Bundesligasieg im fünften Spiel. Er sammelte damit vor der Partie in Leverkusen weitere Argumente für eine Weiterbeschäftigung. Wie es in der Trainerfrage beim VfB weitergeht, entscheidet sich in der Winterpause.