Altonas Fans singen für ihren Torwart – Teutonia atmet auf

Geburtstagskind mit Brummschädel. „Happy Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, lieber Julian, happy birthday to you!“ Über ein Ständchen von 200 Altona-93-Fans durfte sich Altonas Keeper Julian Barkmann an seinem 30. Geburtstag nach dem 2:0 beim HEBC freuen. Und was für ein Geburtstag das war! Drei (!) Kopftreffer musste Barkmann in Halbzeit eins einstecken. Plus drei Glanzparaden zeigen, mit denen er einen gewichtigen Beitrag zum Sieg leistete, den der einmal mehr überragende Kevin von Anhalt mit einem Doppelpack (40., 90.+1) sicherte.

Als weiteres Andenken nahm Barkmann vom Reinmüller-Platz eine dicke Schramme unter dem rechten Auge mit – und kommentierte diese mit Humor: „Meine Geburtstagsfeier findet heute auf jeden Fall statt. Ist ja Halloween. Das passt doch!“ HEBC-Trainer Özden Kocadal war hingegen angesichts der mangelnden Chancenverwertung seiner Mannschaft weniger zu Späßen aufgelegt.

„Die Enttäuschung ist groß. Ich bin unzufrieden, die Spieler sind es auch. Es wird kein Wunderstürmer kommen und für uns die Bälle reinknallen. Momentan fühlt sich das hier alles an wie Arbeit. Aber ich denke, wir werden an dieser Situation wachsen. Jetzt wird es interessant, denn jetzt sind psychologische Skills gefragt.“

Sieg für den Glauben. „Wir spielen schön nach vorne. Und die anderen gewinnen.“ Prägnant brachte Teutonias Trainer David Bergner vor dem Derby in der Regionalliga Nord bei Eintracht Norderstedt das jüngste Dilemma des FC Teutonia 05 zur Sprache. Seine Schlussfolgerung: „Vielleicht ist es Zeit für eine andere Idee von Fußball auf unserer Seite.“ Ebenjene Idee, vereinfacht gesagt, vor allem hinten sicher zu stehen, setzten defensive und effektive Teutonen bei der Eintracht um.

In einem Spiel fast ohne Torszenen verteidigte Bergners Team alles weg und siegte durch ein Tor von Fabian Graudenz (23.) mit 1:0. Damit endete eine Serie von sieben Partien ohne Sieg, Teutonia verließ die Abstiegsränge. „Das war ein ganz wichtiger Erfolg dafür, damit die Mannschaft weiter an das glaubt, was sie sich erarbeitet hat“, sagte Bergner.

Für Norderstedt bedeutete die Niederlage einen Rückschlag im zuvor mit drei Siegen am Stück goldenen Oktober. Das sah auch Trainer Olufemi Smith so, wollte aber die Wirkung des bislang so magischen Monats noch nicht völlig verflogen sehen. „Wir werden am Mittwoch trotzdem mit breiter Brust im Pokalnachholspiel beim Oberligisten SC Victoria auflaufen, um dort ins Achtelfinale einzuziehen“, sagte Smith.



Starker Smarsch. Sogar acht Spiele in Folge in der Regionalliga Nord ohne Sieg überstehen musste der FC St. Pauli II. Beim Bremer SV erlösten sich die „kleinen Kiezkicker“, wie Teutonia ebenfalls mit einem 1:0-Erfolg. Serhat Imsak traf in der vierten Minute, allerdings verteidigte St. Pauli II nicht so resolut wie die Teutonen. Einiges kam durch, doch Profileihgabe Dennis Smarsch sicherte im Kasten das „Zu Null“ mit einigen Glanzparaden. „Dennis hat heute mehrfach eindrucksvoll gehalten. Wir freuen uns über den Auswärtssieg und sind sehr erleichtert“, sagte St.-Pauli II-Coach Elard Ostermann. Weiterhin auf Kurs Spitzengruppe liegt St. Paulis Staffelrivale HSV II. Gegen Atlas Delmenhorst drehte das Team von Trainer Pit Reimers einen Rückstand kurz nach der Pause in ein 3:1 und ist Fünfter.





Nicht dominant, aber erfolgreich. Ein überraschendes 5:3 gelang Oberligaaufsteiger FC Türkiye beim SC Victoria. Dreifach erfolgreich: Türkiyes Torjäger vom Dienst, Michel Netzbandt. 15 Treffer hat Netzbandt nun schon auf seinem Torekonto, nur Ex-Profi Martin Harnik (18) übertrifft ihn.

„Michels Leistung ist beachtlich. Schließlich dominieren wir als Aufsteiger unsere Spiele nicht durchweg. Wir kommen eher aus der Tiefe, und trotzdem trifft Michel sehr häufig. Wir leben nicht nur von ihm, aber es ist schön, vorne einen Spieler drin zu haben, auf dessen Torriecher wir uns verlassen können“, sagte Türkiyes Trainer Daniel Sager. Traut er Netzbandt gar die Torjägerkanone der Oberliga Hamburg im Duell mit Harnik zu? „Das ist mir nicht so wichtig. Hauptsache, beide bleiben von Verletzungen verschont und Michel setzt seinen Lauf bei uns fort“, so Sager. Nix klappt bei Curslack. Eine total chaotische Saison spielt der bis vor dieser Spielzeit mit Recht als Inbegriff der Solidität geltende Oberligist SV Curslack-Neuengamme. Unruhen in der Vorbereitung, der Abgang von Manager Oliver Schubert, die Entlassung von Trainer Sven Schneppel, schließlich die Posse um die bereits verkündete und dann geplatzte Verpflichtung von Marco Stier als Nachfolger beutelten die Nummer eins im Bergedorfer Raum. In Harksheide hätte der Tabellenletzte nun den dritten Saisonsieg holen können – kassierte aber in den Schlussminuten zwei Gegentreffer, die aus der 3:1-Führung den 3:3-Endstand machten.

Nach 66 Minuten hatte Curslacks Hendrik Bombek wegen einer Tätlichkeit Rot gesehen – und eine Offensivlawine der nun in Überzahl agierenden und bis dahin schwachen TuRaner ausgelöst. „Wir haben ein richtiges Powerplay gespielt, aber viel zu spät“, ärgerte sich TuRas Leonard Mai. Auch Harksheides Co-Trainer Elbasan Latj (vertrat den abwesenden Jörg Schwarzer) ärgerte sich: „Mit dem Ergebnis bin ich wegen unserer zwei späten Tore zufrieden. Mit unserem Spiel überhaupt nicht.“