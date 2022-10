Segeln: Nächstes WM-Gold für Hamburg – nur ein Jahr nach Drama

Luise Wanser/Philipp Autenrieth holen den Titel in der neuen olympischen 470er-Mixed-Klasse nach Hamburg.

Hamburg. Freude und Genugtuung könnten nicht größer sein: Luise Wanser und Philipp Autenrieth vom Norddeutschen Regatta Verein (NRV) haben in Sdot Yam (Israel) die WM in der neuen olympischen Segeldisziplin 470er-Mixed gewonnen. Der Triumph belohnt nicht nur das Leistungsvermögen der Hamburger Steuerfrau und ihres bayerischen Vorschoters. Er heilt auch Wunden aus früheren Jahren.

Für Olympia 2021 in Japan hatte sich Luise Wanser (25) mit ihrer früheren Vorschoterin und Vereinskameradin Anastasiya Winkel (29) qualifiziert. Da wurde die 470er-Jolle noch von reinen Frauen- oder Männerteams gesegelt. In Enoshima überraschten Wanser/Winkel mit herausragenden Ergebnissen. Doch eine brutale Doppeldisqualifikation wegen einer 200 Gramm zu schweren Trapezweste kostete das mögliche Edelmetall.

Danach änderte sich das olympische Segelprogramm. Aus zwei 470er-Disziplinen ist eine geworden: Als Mixedcrews feiern die 470er 2024 Premiere vor Marseille. Entsprechend haben sich in der Nationalmannschaft neue Konstellationen gebildet. Und die sind stärker denn je.

Segel-Drama: Aus Tränen und Wut wurde Motivation

Doch bei der EM in diesem Jahr war es wieder Wanser, die mit ihrem neuen Vorschoter einen bitteren K.-o.-Schlag hinnehmen musste. Ein fataler Schiedsrichterfehler kostete das Duo im Finale den möglichen Podiumsplatz. Die Regelwächter hatten das Boot mit der Segelnummer GER 10 irrtümlich mit einem Strafkringel belegt. Gemeint war ein anderes Boot. Die spätere Entschuldigung konnte die Tatsachenentscheidung nicht umkehren.

Tränen, Frust und Wut darüber hat Luise Wanser in Motivation und Entschlossenheit umgewandelt. Ein Jahr nachdem sie mit Philipp Autenrieth (32) in ein Boot stieg, segelte das gemischte Doppel jetzt zum WM-Sieg. Gänsehautszenen in Israel bezeugten das überschäumende Glück. Die Teamkameraden und Autenrieth trugen die strahlende Steuerfrau wie eine Königin stehend im Siegerboot „Daisy“ vom Hamburger Traditionsunternehmen Ziegelmayer aus dem Wasser. Wanser schwenkte eine große schwarz-rot-goldene Fahne, genoss die Momente mit dem ganzen Team.

„Ich wollte immer Weltmeisterin werden“, sagte sie später, „das ist in so einem großen Feld mit den 60 Besten der Welt rein seglerisch die größte Leistung.“ Dass mit Simon Diesch (27)/Anna Markfort (29) sowie Malte (28) und Anastasiya Winkel zwei weitere Crews auf die WM-Plätze fünf und sechs segelten, macht die deutsche 470er-Flotte zur stärksten Nation. „Unser Sieg ist ein Teamerfolg. Ohne die anderen wären wir nicht hierhergekommen“, dankte Autenrieth.

Eine goldene Segel-Familie

Für ihn wie für seine Steuerfrau ist der WM-Titel auch eine Familienangelegenheit. Autenrieth war 2009 mit seinem Bruder Julian (30), selbst Opti-Weltmeister von 2006, in den 470er eingestiegen. Mit Simon Diesch hatte Autenrieth im letzten Zyklus um den Olympiastart gekämpft, aber die Qualifikationshürde nicht nehmen können. Der erste Glückwunsch zum Titel kam von Mutter Autenrieth: „Wahnsinn, jetzt haben wir zwei Weltmeister in der Familie.“

Für Luise Wanser kam der Triumph eine Woche nach dem WM-Gold von NRV-Windsurf-Champion Sebastian Kördel (31). Der ist der Lebensgefährte ihrer Schwester Helena (23). „Wir haben uns so sehr für ihn gefreut. Ich dachte: Wenn er das schafft, können wir das auch schaffen“, erklärte Luise Wanser die Goldstimmung in ihrer Familie. Auch sie war einst mit Schwester Helena im 470er durchgestartet. „Ich habe sie gleich angerufen und mich für die gute Ausbildung bedankt.“

Der attraktive Zusatzlohn: Das NRV Olympic Team schüttet zum zweiten Mal binnen einer Woche seine Goldprämie in Höhe von 50.000 Euro aus. Mit den deutschen 470er-Mixed-Teams ist bei Olympia 2024 zu rechnen. „Das wird eine beinharte nationale Ausscheidung um nur einen Platz“, weiß Simon Diesch, „das Gute daran: Wer immer sich durchsetzt, wird ein starker Medaillenkandidat sein.“