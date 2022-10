Live! Barcelona - FC Bayern 0:2, Frankfurt führt wieder

Barcelona. Mit Sadio Mané in der Startelf spielt der FC Bayern am Mittwochabend beim FC Barcelona. Afrikas Fußballer des Jahres rückt wie Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui am Mittwochabend im Camp Nou im Vergleich zum 2:0 in Hoffenheim neu in die Startformation. Benjamin Pavard und Kingsley Coman nehmen beim Wiedersehen mit Weltfußballer Robert Lewandowski auf der Bank Platz. Dort sitzt zunächst auch Thomas Müller, der zuletzt von einem Magen-Darm-Infekt gestoppt wurde.

Champions League: Die Spiele des FC Bayern, Eintracht Frankurt und Bayer Leverkusen heute im Live-Ticker



Frankfurt - Marseille 2:1





Im Münchner Tor vertritt Sven Ulreich erneut den verletzten Kapitän Manuel Neuer, der auf das Torhüterduell mit Deutschlands Nummer 2 Marc-André ter Stegen verzichten muss. Im Fokus steht in der katalanischen Hafenstadt das Stürmerduell zwischen dem zum FC Barcelona gewechselten Lewandowski und dessen früherem Backup Eric Maxim Choupo-Moting.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat in der Champions League keine Chance mehr auf den Achtelfinal-Einzug. Durch das 4:0 (1:0) des FC Porto bei Tabellenführer FC Brügge kann die Werkself bereits vor ihrem Duell bei Atletico Madrid am fünften Vorrundenspieltag den zweiten Platz in Gruppe B nicht mehr erreichen. Verliert Bayer am Abend bei den Rojiblancos, ist auch Platz drei und damit das Überwintern in der Europa League nicht mehr möglich.

Trainer Oliver Glasner benötigt mit Eintracht Frankfurt einen Sieg gegen Olympique Marseille.

Foto: dpa

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner hat sich im Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Olympique Marseille für Hrvoje Smolčić als Abwehrchef entschieden. Für den 22 Jahre alten Kroaten ist es das Startelfdebüt beim Bundesligavierten. Kristijan Jakic, der zuvor die zentrale Rolle in der Abwehr spielte, rückt auf die rechte Verteidigerposition. Sein 50. Champions-League-Spiel bestreitet der Ex-Weltmeister Mario Götze. Kapitän Sebastian Rode nimmt zunächst auf der Bank Platz. Nach längerer Verletzung ist Innenverteidiger Jérôme Onguéné wieder im Kader.

