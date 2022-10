Bundesliga: Frankfurt stürmt Borussia-Park – Bayern schlägt Hoffenheim

Hamburg. Eintracht Frankfurt hat mit Konterfußball aus dem Lehrbuch die Festung Borussia-Park erobert und sich eine breite Brust für die Champions League geholt. Die Hessen gewannen in Mönchengladbach dank einer furiosen ersten Halbzeit völlig verdient mit 3:1 (3:0) und kletterten in der Tabelle auf Rang vier.

Der Däne Jesper Lindström mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack (6./45.) und der Franzose Eric Dina Ebimbe mit seinem ersten Bundesliga-Tor (29.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Das 3:0 war die höchste Halbzeitführung in einem Frankfurter Bundesliga-Auswärtsspiel seit Mai 1977 (5:0 in Essen). Nach dem Seitenwechsel konnte sich der Europa-League-Sieger bereits für das Heimspiel gegen Olympique Marseille am Mittwoch schonen, der Anschluss durch Marcus Thuram (72.) kam zu spät.

Vier Tage nach dem bitteren Pokal-K.o. beim Zweitligisten Darmstadt 98 enttäuschte Gladbach somit erneut. Nach zuvor vier Siegen aus fünf Heimspielen rutschten die Fohlen ins Mittelfeld der Tabelle ab.

Choupo-Moting trifft erneut für den FC Bayern

Der FC Bayern München kommt immer besser in Fahrt und ist Spitzenreiter Union Berlin dicht auf die Pelle gerückt. Trotz prominenter Ausfälle gewann der Rekordmeister 2:0 (2:0) bei der TSG Hoffenheim. Damit liegen die Bayern zumindest bis Sonntag nur noch einen Punkt hinter Union.

Jamal Musiala (17.) und der neue Torgarant Eric Maxim Choupo-Moting (38.) trafen für den Meister an der alten Wirkungsstätte von Trainer Julian Nagelsmann. Die Bayern reisen mit vier Pflichtspielsiegen im Rücken zur Champions-League-Partie am Mittwoch beim FC Barcelona um den früheren Münchner Stürmerstar Robert Lewandowski.

Dortmund mit Kantersieg – Bellingham sei Dank

Angeführt vom überragenden Jude Bellingham hat Borussia Dortmund seine Ergebniskrise in der Fußball-Bundesliga eindrucksvoll beendet und den ersten Erfolg seit vier Wochen gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic, die aus den vergangenen drei Spielen nur einen Punkt geholt hatte, bezwang den VfB Stuttgart verdient mit 5:0 (3:0) und festigte ihren Platz in der Spitzengruppe.

Der nimmermüde Antreiber Bellingham (2., 53.), Niklas Süle (13.), Giovanni Reyna (44.) und Youssoufa Moukoko (72.) trafen für die sehr effizienten Dortmunder, die spielerisch überzeugten und insbesondere die von Terzic geforderten Tugenden zeigten: Resolut im Kollektiv verteidigen und sich konsequent unterstützen. Wenn der VfB doch zu Chancen kam, war Gregor Kobel ein sicherer Rückhalt - so stand am Ende die erste Stuttgarter Niederlage unter Interimstrainer Michael Wimmer.

Einziger Wermutstropfen aus Sicht des BVB: Innenverteidiger Nico Schlotterbeck musste bereits in der 56. Minute leicht angeschlagen vom Feld, ihn ersetzte Emre Can.

Späte Treffer retten Leipzig einen Punkt in Augsburg

Blamage verhindert, aber immer noch nur Mittelmaß: RB Leipzig hat sich dank einer starken Aufholjagd beim FC Augsburg ein 3:3 (0:1) erarbeitet und blieb damit auch im siebten Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage, musste auf der Jagd nach den internationalen Plätzen jedoch einen kleinen Dämpfer hinnehmen.

Die erneut couragiert auftretenden Augsburger hatten sich nach den Toren von Mergim Berisha (34., Foulelfmeter), Ermedin Demirovic (51.) und Ruben Vargas (64.) schon wie der sichere Sieger gefühlt. Doch nach einer Gelb-Roten Karte für Iago (65.) kämpfte sich RB durch Treffer von Andre Silva (72.), Christopher Nkunku (89.) und Hugo Novoa (90.) noch einmal zurück und verdiente sich drei Tage vor dem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid zumindest einen Punkt.

Leverkusen verpasst Befreiungsschlag

Charaktertest bestanden, aber Befreiungsschlag verpasst: Bayer Leverkusen hat auf die jüngsten zwei Klatschen nicht mit einem Sieg geantwortet. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso kam gegen den überaus biederen VfL Wolfsburg in einem Spiel mit irren Wendungen trotz deutlicher Überlegenheit nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus.

Moussa Diaby, der zunächst einen Handelfmeter kläglich vergeben hatte (10.), brachte Bayer in der 17. Minute in Führung. Wolfsburg kam in der 28. Minute durch das Eigentor von Robert Andrich zum schmeichelhaften Ausgleich und ging durch Kapitän Maximilian Arnold (54., Foulelfmeter) gar in Führung. Jeremie Frimpong (76.) rettete Bayer wenigstens einen Punkt. Die Wölfe bauten ihre Mini-Serie auf fünf Pflichtspiele ohne Niederlage aus. Leverkusen verließ zumindest bis Sonntag die Abstiegszone.

Freiburg setzt sich gegen dezimierte Bremer durch

Der SC Freiburg hat seinen sechsten Saisonsieg gefeiert und bleibt Tabellenführer Union Berlin weiter auf den Fersen. Drei Tage nach dem kräfteraubenden Erfolg im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli (2:1 n.V.) setzte sich das Team von Trainer Christian Streich gegen ein dezimiertes Werder Bremen mit 2:0 (0:0) durch. Mit nun 21 Punkten aus elf Spielen liegt Freiburg zunächst nur zwei Zähler hinter Union, das allerdings am Sonntag nachlegen kann.

Lukas Kübler (56.) und Vincenzo Grifo (80., Foulelfmeter) erzielten vor 34.700 Zuschauern im ausverkauften Europa-Park Stadion die Treffer. Bremens Kapitän Marco Friedl sah früh die Rote Karte wegen einer Notbremse (14.). Für Werder, das bei 15 Punkten bleibt, war es die erste Auswärtspleite in dieser Saison.

Der Freiburger Grifo ist derweil neuer italienischer Rekordtorschütze der Fußball-Bundesliga. Der Angreifer erzielte gegen Werder seinen 39. Treffer im Fußball-Oberhaus und überholte den ehemaligen Bayern-Star Luca Toni, dem 38 Treffer gelungen waren.