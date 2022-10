DFB-Pokal LIVE! Bayern mit Choupo-Moting und Musiala in Augsburg

Augsburg. Der FC Bayern München setzt in der Zweitrundenpartie im DFB-Pokal beim FC Augsburg ab 20.45 Uhr wie erwartet erneut auf Eric Maxim Choupo-Moting als Stoßstürmer und Jamal Musiala als Ersatz für Leroy Sane. Choupo-Moting beginnt als echter Neuner vor der offensiven Dreierreihe mit Serge Gnabry, Musiala und Sadio Mane. Sane hatte sich beim fulminanten 5:0 in der Bundesliga gegen den SC Freiburg verletzt. Im Vergleich dazu nimmt Trainer Julian Nagelsmann nur noch eine weitere Änderung vor: In der Viererabwehrkette beginnt Benjamin Pavard anstelle von Noussair Mazraoui.

Im Tor steht erneut Sven Ulreich für den angeschlagenen Kapitän Manuel Neuer (Schulter). Rückkehrer Thomas Müller sitzt zunächst auf der Bank. Auch beim FCA kommt die etatmäßige Nummer 2 zum Einsatz: Tomas Koubek vertritt Rafal Gikiewicz, der im September noch den 1:0-Erfolg der Schwaben gegen den Rekordmeister festgehalten hatte.

Die weiteren Spiele am Mittwochabend