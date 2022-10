Amateurfußball: Flutlichtverzicht? Oberliga skeptisch bei HFV-Vorstoß

Hamburg. Einmal ja, fünfmal nein, zwei Enthaltungen. Das ist das Ergebnis einer Abendblatt-Umfrage unter den acht Oberligisten mit Spielterminen am Freitagabend zur Anregung des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV) zum Flutlicht-Verzicht im Hamburger Amateurfußball.

Das Schreiben des HFV stößt in der Oberliga also auf geringe Resonanz. Hamm United, Victoria, der ETV, Osdorf und Süderelbe wollen ihren Freitagstermin behalten. Der HSV III prüft noch, Harksheide äußerte sich nicht. Nur Concordia ist bereit, seine Spiele auf Sonntag um 13 Uhr zu verlegen, wenn dies im Sportpark Hinschenfelde in Abstimmung mit Vermieter TSV Wandsetal möglich ist.

Amateurfußball: Victoria und der ETV auf LED-Flutlicht umgestellt

„So eine Maßnahme hätte bei unseren hohen Mitgliederzahlen nur symbolischen Wert“, sagt Victorias Präsident Ronald Lotz. Denn wegen der zu geringen Sportplatzkapazitäten würde die Zeit sonst für das Training genutzt. Ein Problem, das viele Vereine teilen. Victoria und der ETV haben allerdings auf LED-Flutlicht umgestellt, Hamm und Süderelbe haben dies vor.

Schlusswort von Concordias Präsident Matthias Seidel: „Wir sind bereit, unseren Termin zu wechseln. Aber es bleibt ein fader Nachgeschmack, wenn der Amateursport mit gutem Beispiel vorangehen soll, während der Profisport so weitermachen darf.“