Niederlande für Endrunde qualifiziert − Österreich steigt ab

Die Niederlande haben Belgien mit 1:0 besiegt. Österreich muss nach dem 1:3 gegen Kroatien in die B-Klasse der Nations League.

Amsterdam/Wien. Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat sich für die Endrunde der Nations League qualifiziert. Am letzten Spieltag besiegte die Elftal von Bondscoach Louis van Gal Nachbar Belgien mit 1:0 (0:0) und behauptete die Tabellenführung in der Gruppe A4. Im Parallelspiel gewann Polen um den Ex-Münchener Robert Lewandowski mit 1:0 (0:0) in Wales, das dadurch in die B-Liga absteigt.

Die Belgier, bei denen der ehemalige französische Stürmerstar Thierry Henry den rotgesperrten Roberto Martinez an der Seitenlinie vertrat, hätten mit drei Toren Unterschied gewinnen müssen, um noch an Oranje vorbeizuziehen. Doch die Roten Teufel um den Ex-Dortmunder Axel Witsel blieben über die komplette Spieldauer zu harmlos. Virgil van Dijk erzielte den Siegtreffer (73.) für die Niederlande, die im Juni 2023 um den Titel kämpfen werden.

Wales auch im sechsten Spiel sieglos

Wales um Stürmerstar Gareth Bale gelang hingegen auch im sechsten Spiel kein Sieg, der Abstieg ist die Konsequenz. In einer ausgeglichenen Partie ließ der Waliser Daniel James nach einem Konter die beste Möglichkeit im ersten Durchgang liegen (32.), Karol Swiderski erzielte nach starker Vorarbeit von Lewandowski den Siegtreffer (58.) für die Polen.

Teamchef Ralf Rangnick stieg mit der österreichischen Nationalmannschaft aus der A-Klasse ab. Der langjährige Bundesligatrainer sah zum Abschluss eine 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Vize-Weltmeister Kroatien, die den letzten Platz in der Gruppe A1 besiegelte.

Dänemark gewinnt gegen Frankreich

Die Kroaten zogen als Tabellenführer in die Endrunde im Juni ein. Dänemark musste sich trotz des 2:0 (2:0) gegen Weltmeister und Titelverteidiger Frankreich mit Rang zwei begnügen.

Im Hinspiel am 3. Juni hatte Rangnick sein Österreich-Engagement noch mit einem 3:0-Erfolg in Kroatien begonnen. Seitdem gab es jedoch keinen Sieg mehr − und jetzt die Rückkehr in die B-Liga.

Kapitän Luka Modric brachte die Kroaten vor 42.000 Zuschauern im Ernst-Happel-Stadion in Wien früh in Führung (6.). Doch nur drei Minuten später glich der Hoffenheimer Christoph Baumgartner per Kopf aus.

Arnautovic ist jetzt Österreichs Rekord-Nationalspieler

Der Torschütze (24.) vergab vor der Pause ebenso wie Rekord-Nationalspieler Marko Arnautovic (45.), der mit seiner 104. Partie an Andreas Herzog vorbeizog, eine hochkarätige Chance zur österreichischen Führung. Auf der Gegenseite trafen der eingewechselte Marko Livaja (69.) und Dejan Lovren (72.).

Im Parken in Kopenhagen nutzte Kasper Dolberg einen Stellungsfehler des Bayern-Verteidigers Dayot Upamecano zum 1:0 für die Gastgeber (34.). Andreas Skov Olsen erhöhte (39.) noch vor der Pause. Nach Wiederbeginn scheiterte Superstar Kylian Mbappé gleich mit drei Großchancen.

Dänemark und Frankreich treffen auch bei der WM in Katar in zwei Monaten in der Vorrunde aufeinander. Bis dahin wartet vor allem auf Trainer Didier Deschamps mit dem Titelverteidiger noch viel Arbeit. (sid/dpa)