US Open

US Open Alcaraz und Sinner mit Tennis-Krimi für die Geschichtsbücher

Steht im Halbfinale der US Open: Carlos Alcaraz.

Die Tennis-Jungstars Carlos Alcaraz und Jannik Sinner liefern sich im Viertelfinale der US Open einen finalwürdigen Schlagabtausch, der in die Geschichtsbücher eingeht. Am Ende hat Alcaraz das bessere Ende für sich.