Basketball-EM Dank Doncic: Slowenien Erster in deutscher Gruppe

Köln. Angeführt von einem erneut überragenden Luka Doncic hat sich Titelverteidiger Slowenien bei der Basketball-EM Platz eins in der deutschen Gruppe gesichert.

Doncic erzielte in Köln beim 88:82 (44:40) im Spitzenspiel gegen Frankreich 47 Punkte für den Europameister von 2017. Es war die beste persönliche Ausbeute im bisherigen Turnierverlauf und die zweitbeste Punktezahl eines Spielers in der EM-Historie. Am Dienstag hatte der Point Guard der Dallas Mavericks beim 88:80 gegen Deutschland 36 Zähler markiert.

Damit steht auch fest, dass die deutsche Mannschaft die Gruppe B als Zweiter abschließen wird. Der Ausgang der letzten Partie gegen Ungarn (20.30 Uhr/Magentasport) ist für das Team um Kapitän Dennis Schröder bedeutungslos. Die Endrunde in Berlin beginnt am Samstag.

© dpa-infocom, dpa:220907-99-669524/3 (dpa)