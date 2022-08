Traditionsrennen: 33. Barmer Alsterlauf erwartet rund 3000 Teilnehmer

Hamburg. An diesem Sonntag, dem 4. September, gehen Läuferinnen und Läufer aus Hamburg und Umgebung beim 33. Barmer Alsterlauf an den Start. Das Traditionsrennen entlang der Alster gilt als einer der größten Straßenläufe Europas über die Distanz von zehn Kilometern.

Unter dem Motto „Kiek mol wedder in“ feiert die Veranstaltung die erste Auflage ohne Corona-Einschränkungen seit 2019. Im Sommer 2021, als der Lauf eine der ersten Großveranstaltungen nach Pandemiebeginn war, waren rund 1700 Teilnehmende dabei. Nach Aufhebung der Teilnehmerlimitierung haben sich bislang etwa 3000 Läuferinnen und Läufer im Alter von sechs bis 83 Jahren angemeldet.

Traditionsrennen: Massenstart wieder möglich

Im Vergleich zum vergangenen Jahr wird wieder ein Massenstart möglich sein. Am Rande der Strecke werden drei DJs für Stimmung sorgen. Außerdem können die Amateurläufer zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder von einer Wasserstelle, nach sechs Kilometern am Harvestehuder Weg, Gebrauch machen.

„Unsere Intention ist, mit diesem Rennen den Präventionsgedanken voranzutreiben“, sagt Susanne Klein, Landesgeschäftsführerin der Barmer. „Wir sind die grünste Sportbewegung der Welt, es gibt nichts Nachhaltigeres als Laufen“, betonte Karsten Schölermann von Veranstalter „BMS Die Laufgesellschaft“.

Traditionsrennen: Nicolas Wilde hofft auf Spitzenzeit

In der Elite wird das Rennen durch rund 20 Läuferinnen und Läufer aus sieben Gastnationen besetzt. Unter den Hamburger Athleten erhoffen sich unter anderem Nicolas Wilde (23), zweimal in Folge Sieger des Hamburger Airport Race, und Tabea Themann (30), in diesem Jahr Hamburgs schnellste Marathonläuferin, neue Spitzenzeiten