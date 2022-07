Tennis am Rothenbaum Musetti entzaubert Wunderkind Alcaraz in Hamburg

Hamburg. Zu Wochenbeginn, als er gegen den Serben Dusan Lajovic zwei Matchbälle abgewehrt hatte, hatte Lorenzo Musetti einen interessanten Einblick in sein Seelenleben gegeben. „Seit ich 14 bin, gelte ich als Auserwählter. Es ist nicht einfach, mit diesem Druck umzugehen, deshalb arbeite ich mental sehr hart und möchte zeigen, dass ich den Erwartungen standhalten kann“, hatte der 20 Jahre alte Italiener gesagt.

Am Sonntagabend gelang ihm sein Meisterstück. Auf dem Center-Court am Rothenbaum gewann er das Finale der Hamburg European Open vor 7000 Fans mit 6:4, 6:7 (6:8), 6:4 gegen Spaniens Shootingstar Carlos Alcaraz (19), dem er die erste Karriereniederlage bei einem Turnier der ATP-500er-Serie zufügte.

Tennis am Rothenbaum: Musetti jüngster Sieger seit Medwedew

333.125 Euro Preisgeld und 500 Weltranglistenpunkte waren der Lohn für seinen ersten Titel auf der ATP-Tour. In Hamburg ist Musetti jüngster Sieger seit dem Ukrainer Andrej Medwedew 1994, der mit 19 triumphierte. Zwei jüngere Spieler hatten sich in einem Finale auf der ATP-Tour zuletzt 2005 in Bastad (Schweden) in Rafael Nadal (Spanien) und Tomas Berdych (Tschechien) gegenübergestanden, die beide 19 waren. In Hamburg gab es seit Beginn der Open-Ära 1968 nie ein jüngeres Finale, Gleiches galt für die 2009 eingeführte 500er-Kategorie, zu der Hamburg seitdem zählt.

Viel Herausragendes also – nur der sportliche Teil brauchte etwas, um den Erwartungen gerecht zu werden. Musetti hatte am Sonnabend im Halbfinale den Argentinier Francisco Cerundolo (23/Nr. 30) 6:3, 7:6 (7:3) bezwungen, anschließend hatte sich Alcaraz mit 7:6 (7:2), 6:1 gegen den Slowaken Alex Molcan (24/Nr. 48) behauptet. Tags darauf wirkten beide anfangs etwas müde, starteten fehlerbehaftet. Musetti schaffte es jedoch, seine Linie besser durchzuhalten und ruhig zu bleiben. Das galt bis zum 5:4 im zweiten Satz.

Tennis am Rothenbaum: Musetti warf sich in den Sand

Nach einer Fehlentscheidung von Schiedsrichterin Aurélie Tourte (Frankreich), die ein zweimaliges Aufspringen des Balles auf Musettis Platzhälfte übersah, war Alcaraz kaum zu halten. Und der Italiener machte unter Druck den Fehler, seinem Rivalen die Tür, gegen die dieser mit seinem Powertennis hämmerte, einen Spalt weit zu öffnen. Alcaraz ging hindurch, indem er fünf Matchbälle abwehrte und den Entscheidungssatz erzwang.

Was beide dort boten, beschrieb Hamburgs Sportstaatsrat Christoph Holstein in seiner Dankesrede als „Tennis vom anderen Stern“. Nachdem Musetti, der an diesem Montag erstmals in den Top 40 der Welt geführt werden wird, seinen sechsten Matchball genutzt hatte, war seine Freude höchst erdverbunden. Rücklings warf er sich in den Sand, widmete später den Titel seiner Großmutter. Alcaraz, von Montag an Weltranglistenfünfter, erkannte die Leistung seines Bezwingers vollumfänglich an. „Du hast eine unglaubliche Woche gespielt und diesen Titel verdient“, sagte er. Beide versprachen, im kommenden Jahr wiederzukommen. Viel mehr kann Hamburg sich nicht wünschen.

Finale Damendoppel: Chang/Kulikov (USA) – Kato/Sutjadi (Japan/Indonesien) 6:3, 4:6, 10:6. Finale Herrendoppel: Glasspool/Heliovaara (Großbritannien/Finnland) – Bopanna/Middelkoop (Indien/Niederlande) 6:2, 6:4.