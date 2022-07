Khaled Narey spielte bei Fortuna Düsseldorf eine überragende Saison. Nun will der Ex-HSV-Profi aber nur noch weg

Fußball-Ticker Ex-HSV-Profi Narey will sich in Düsseldorf wegstreiken

Der Fußball-Ticker am Montag, den 11. Juli 2022:

Ronaldo-Transfer: ManU-Trainer spricht Machtwort

Ein Verkauf von Superstar Cristiano Ronaldo ist für Erik ten Hag, neuer Teammanager bei Manchester United, kein Thema. „Er steht nicht zum Verkauf. Wir planen mit ihm für die Saison, und wir wollen gemeinsamen Erfolg“, sagte der Niederländer, einen Tag vor einem Testspiel des englischen Rekordmeisters in Bangkok gegen den Premier-League-Rivalen FC Liverpool.

Diese Partie bildet den Auftakt eine Serie von weiteren Vorbereitungsspielen in Thailand und Australien. Der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo (37) hatte seine Teilnahme an dieser Tour aus familiären Gründen abgesagt und damit die Spekulationen über einen Vereinswechsel befeuert.

In den Medien wurde spekuliert, der Portugiese sei auf der Suche nach einem neuen, für die Champions League qualifizierten Klub. ManUnited nimmt als Sechster der vergangenen Spielzeit in England in der kommenden Saison nur an der Europa League teil.

Rückkehr perfekt: Pogba unterschreibt bei Juve

Der französische Nationalspieler Paul Pogba kehrt zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin in die Serie A zurück. „Wir könnten nicht glücklicher sein: Pogba ist wieder bei uns“, schrieb der Verein aus Norditalien in einer Mitteilung am Montag. Der 29-Jährige unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2026.

Er spielte zuvor bei Manchester United in der englischen Premier League. Sein Vertrag lief dort zum Saisonende aus, weshalb er ablösefrei zu den Bianconeri zurückkehrte. Dort spielte Pogba bereits von 2012 und 2016, ehe er nach Manchester wechselte. Mit den Italienern holte der Weltmeister von 2018 vier Meisterschaften und zweimal den Pokal.

Überraschend kam der Wechsel nicht. Seit Wochen spekulierten die Medien über eine Rückkehr des Mittelfeldspielers. Am Freitag landete er mit einem Privatflieger in Norditalien. „Ich bin zurück und sehr glücklich, hier zu sein“, sagte Pogba in einem Video des Vereins. „Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und wieder das Juve-Trikot zu tragen.“

Lehmann absolviert Ausbildung zum Sportmanager

Der ehemalige Nationaltorhüter Jens Lehmann darf sich ab sofort als zertifizierter Sportmanager bezeichnen. Der 52-Jährige absolvierte einen entsprechenden Weiterbildungslehrgang an der Universität St. Gallen. Lehmann steht damit in einer Reihe mit ehemaligen Absolventen wie Mladen Petric, Heiko Westermann oder Gerald Asamoah.

Der 61-malige Nationalspieler hatte seine aktive Karriere 2011 beendet. In der Bundesliga lief er für Schalke 04, Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart auf. Zuletzt war er im Jahr 2019 für knapp drei Monate als Co-Trainer beim FC Augsburg aktiv.

Vertraglich bei Fortuna Düsseldorf gebunden, mit den Gedanken aber in Griechenland. Ex-HSV-Profi Khaled Narey (27) will unbedingt vom Zweitligaclub Fortuna Düsseldorf zu PAOK Saloniki wechseln. Beide Vereine konnten sich bisher aber nicht auf eine Ablösesumme einigen. Fortuna möchte rund zwei Millionen Euro haben, die Griechen bieten knapp die Hälfte.

Im Testspiel gegen Twente Enschede (1:5) gehörte der Rechtsfuß nicht mehr zum Kader, saß stattdessen mit schlechter Laune neben der Ersatzbank.

Sportvorstand Klaus Allofs (65) war wenig begeistert über das Verhalten von Narey. "Wir waren sehr überrascht", sagte Sportvorstand Klaus Allofs und fügte an: "Er fühlt sich gedanklich nicht in der Lage zu spielen, weil er sich mit seinem vielleicht zu vollziehenden Wechsel beschäftigt. Das macht weder den Trainer noch uns als Verantwortliche glücklich. Aber es macht wenig Sinn, ein Testspiel zu machen mit einem Spieler, der gedanklich woanders ist", sagte Allofs der "Bild".

Bundestrainer Flick besucht VfL Wolfsburg im Trainingslager

Bundestrainer Hansi Flick hat am Montag das Trainingslager des VfL Wolfsburg im österreichischen Seefeld besucht. VfL-Stürmer Lukas Nmecha gehört zu den Kandidaten für das deutsche Aufgebot bei der Weltmeisterschaft vom 21. November bis 18. Dezember in Katar. Ridle Baku und Maximilian Arnold haben zumindest Außenseiterchancen.

Flick traf in Seefeld auch mit dem neuen Wolfsburger Chefcoach Niko Kovac zusammen, unter dem er 2019 beim FC Bayern München als Co-Trainer arbeitete. „Ich denke, Niko passt perfekt nach Wolfsburg. Ich drücke ihm beide Daumen, dass er beim VfL eine erfolgreiche Geschichte schreibt“, sagte der Bundestrainer der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ bereits am Freitag. „Niko und sein Bruder Robert haben eine klare Strategie, wie ihre Mannschaft Fußball spielen soll. Dazu schaffen sie es, die Spieler nicht nur körperlich, sondern auch taktisch besser zu machen.“

Rooney soll Traineramt in der MLS übernehmen

Englands Ex-Superstar Wayne Rooney soll als Trainer zu DC United in die nordamerikanische Fußball-Profiliga MLS zurückkehren. Wie Medien aus den USA und England übereinstimmend berichten, übernimmt der 36-Jährige das Amt beim Club aus Washington und folgt dort auf Interimstrainer Chad Ashton, der zuvor erst im April Hernan Losada abgelöst hatte. Es seinen nur noch Visa-Fragen zu klären, schrieb die US-Nachrichtenagentur.

Der englische Ex-Nationalspieler Rooney war zuvor Chefcoach des Traditionsvereins Derby County in seinem Heimatland. Ende Juni hatte der langjährige Profi von Manchester United bei Derby um eine Auflösung seines Vertrags gebeten, wie der finanziell schwer gebeutelte Zweitligaabsteiger im vergangenen Monat mitgeteilt hatte.

Zum Ende seiner Profikarriere spielte Rooney in der Saison 2018/2019 bereits für DC United, das derzeit mit 17 Punkten aus 17 Begegnungen das Team mit dem zweitschlechtesten Punkteschnitt der Liga ist. Zur Mannschaft, die zuletzt 0:7 bei Philadelphia Union verloren hatte, gehört in Julian Gressel auch ein deutscher Profi.

Wechselt Kiels Stürmer Reese in die Serie A?

Stürmer Fabian Reese vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel wird von mehreren italienischen Vereinen umworben. Nach Informationen der „Kieler Nachrichten“ sollen gleich vier Clubs an dem 24 Jahre alten Flügelstürmer interessiert sein. Die Erstligisten US Cremonese und US Salernitana sowie die Zweitligisten Cagliari Calcio und CFC Genua. Eine erste Anfrage von Cremonese sei von Holstein-Sportchef Uwe Stöver im Juni abgelehnt worden, heißt es. Reese hatte vor Kurzem den „Kieler Nachrichten“ gesagt, es sei „mittelfristiges Ziel, möglichst hoch zu spielen, in der Bundesliga oder bei einem Erstligisten im Ausland“.

Pariser Polizeichef räumt Posten nach Champions-League-Chaos

Nach dem Chaos am Stade de France rund um das Fußball-Champions-League-Finale Ende Mai räumt der Pariser Polizeipräfekt seinen Posten. Didier Lallement werde am 20. Juli von seinem Spitzenamt abberufen, berichtete am Montag der Sender France Info und zuvor die Zeitung „Le Monde“ unter Verweis auf die Polizeipräfektur. Lallement hatte nach dem Chaos polizeiliches Scheitern eingeräumt und im Innenausschuss des Senats von offensichtlichem Versagen gesprochen.

Die Polizei in Paris hatte rund um das Finale zwischen Sieger Real Madrid (1:0) und dem FC Liverpool mehr als 100 Festnahmen und 230 Verletzte registriert. Die Europäische Fußball-Union Uefa erklärte das Chaos beim Einlass durch das hohe Aufkommen von Fans ohne gültige Tickets und gab einen unabhängigen Untersuchungsbericht in Auftrag. Lallement entschuldigte sich dafür, dass der Tränengaseinsatz der Polizei am Stadion auch Menschen ohne schlechte Absichten getroffen habe.

Vor der WM: Iran trennt sich von Nationaltrainer

Wenige Monate vor Beginn der Fußball-WM in Katar will sich der Iran einem Medienbericht zufolge von seinem kroatischen Nationaltrainer Dragan Skocic trennen. Die iranische Fußballförderation werde schnellstmöglich einen Nachfolger für den 53 Jahre alten Skocic benennen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Montag. Eine offizielle Bestätigung des iranischen Verbands gab es zunächst nicht.

Skocic ist seit 2020 Coach des iranischen Nationalmannschaft. Unter seiner Führung qualifizierte sich der Iran für die WM 2022 in Katar. In der Gruppe B trifft das Team auf die USA, England und Wales. Besonders brisant ist das Duell mit den USA, das für den 29. November geplant ist. Zwischen beiden Ländern gibt es enorme politische Spannungen, unter anderem wegen des iranischen Atomprogramms.