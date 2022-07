Salihamidzic reist für Verhandlungen um de Ligt nach Turin

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 7. Juli 2022:

Salihamidzic reist für de Ligt nach Turin

Nun kommt Bewegung in den möglichen Transfer von Verteidiger Matthijs de Ligt zum FC Bayern. Der „Bild“ zufolge soll der Münchner Sportvorstand Hasan Salihamidzic „für erste Geheimverhandlungen“ mit Juventus Turin nach Italien geflogen sein, um mit Turins Sportdirektor Federico Cherubini zu verhandeln. Laut der „Gazzetta dello Sport“ wird in Turin für Sonnabend zudem der de Ligts Berater erwartet, um einen Wechsel zu forcieren.

Weiteren italienischen Medienberichten zufolge erhöhte der FC Bayern angeblich sein Angebot für den Verteidiger auf bis zu 75 Millionen Euro zuzüglich Boni. Der FC Chelsea will laut „Corriere dello Sport“ dagegen 80 Millionen Euro plus Boni zahlen. Juve verlangt den Berichten zufolge dagegen 100 Millionen Euro. De Ligt soll eine Ausstiegsklausel von 120 Millionen Euro besitzen.

Monaco will Gladbachs Embolo

Gladbachs Offensivspieler Breel Embolo steht offenbar im Blickpunkt des AS Monaco. Der TV-Sender Sky berichtet sogar schon von einem Angebot im unteren zweistelligen Millionenbereich. Der 25-Jährige wurde vor drei Jahren für etwa elf Millionen Euro vom FC Schalke 04 verpflichtet. Seitdem absolvierte der Schweizer Nationalspieler für den Club vom Niederrhein 106 Pflichtspiele und erzielte dabei 26 Treffer.

Mainzer Niakhaté nach England

Der 1. FSV Mainz 05 verliert seinen Innenverteidiger Moussa Niakhaté. Wie der Verein bestätigte, wechselt der Franzose zum Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest. Der 26-Jährige war 2018 zu den Rheinhessen gekommen und absolvierte 135 Pflichtspiele (9 Tore). Niakhaté erhält in Nottingham einen Dreijahresvertrag. Laut Medienberichten kassieren die Mainzer zehn Millionen Euro Ablöse. Dazu können noch weitere Boni von bis zu fünf Millionen kommen.

Den Abgang seines Abwehrchefs Niakhaté lässt sich Mainz fürstlich entlohnen.

Foto: Imago / News Images

Flick gibt Hofmann WM-Freibrief

Prominenter Besuch im Gladbacher Trainingslager am Tegernsee: Bundestrainer Hansi Flick schaute vorbei und gab Nationalspieler Jonas Hofmann nebenbei einen Freibrief für die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember). „Wenn man die letzten Spiele sieht, dann muss man sagen, dass er schon gesetzt ist“, sagte Flick, der seinen Besuch auch nutzte, um den neuen Gladbacher Trainer Daniel Farke besser kennenzulernen. Hofmann ist wegen seiner Vielseitigkeit inzwischen unverzichtbar für die Nationalmannschaft.

Kiel verleiht Arslan nach Dresden

Holstein Kiel hat Mittelfeldspieler Ahmet Arslan bis zum Saisonende an den Drittligisten Dynamo Dresden verliehen. Der 28 Jahre alte frühere HSV-Spieler besitzt bei den Norddeutschen noch einem Vertrag bis 2024.

Leipziger Adams wechselt zu Leeds

Tyler Adams wechselt von RB Leipzig in die Premier League zu Leed United. Beim Club des ehemaligen RB-Trainers Jesse Marsch unterschrieb er einen Vertrag über fünf Jahre. Die Ablösesumme soll bis zu 23 Millionen Euro betragen.

Holt VfB Stürmer Perea?

Der VfB Stuttgart soll an der Verpflichtung des kolumbianischen Stürmers Juan José Perea interessiert sein. Für den 22-Jährigen vom griechischen Erstliga-Club PAS Ioannina wäre wohl eine Ablösesumme von etwas mehr als zwei Millionen Euro fällig, wie der „Kicker“ berichtete. Perea erzielte in der abgelaufenen Saison zehn Liga-Tore und besitzt bei seinem Verein noch einen Vertrag bis 2024. Neben dem VfB, dem in diesem Sommer der Abgang von Torjäger Sasa Kalajdzic droht, sollen noch weitere Clubs um Perea buhlen. Stuttgart steht zudem kurz vor der Verpflichtung von HSV-Profi Josha Vagnoman.