Gladbach holt Schalker – 400-Millionen-Euro-Deal für Barça?

Der Fußball-Ticker am Samstag, den 2. Juli 2022:

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Itakura wechselt zu Gladbach

Abwehrspieler Ko Itakura steht vor einem Wechsel innerhalb der Bundesliga. Wie Sky und Sport1 berichten, absolvierte der 25-jährige Japaner einen Medizincheck bei Borussia Mönchengladbach. Der Innenverteidiger, der in der vergangenen Saison vom englischen Meister Manchester City an Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 verliehen war, soll einen Vertrag bis 2026 erhalten und in der kommenden Woche mit ins Trainingslager an den Tegernsee fahren. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von vier bis fünf Millionen Euro an ManCity, wo Itakura noch ein Jahr unter Vertrag steht.

TV-Rechteverkauf bei Barça für 400 Millionen?

Der in finanziellen Schwierigkeiten steckende FC Barcelona will laut der „Mundo Deportivo“ einen weiteren Anteil an seinen Fernsehrechten verkaufen. Demnach erhoffe sich der Club einen Erlös von etwa 400 Millionen Euro. Davon sollten rund 200 Millionen für weitere Verstärkungen ausgegeben werden, darunter auch für Torjäger Robert Lewandowski vom dFC Bayern.

Der FC Barcelona wolle weitere 15 Prozent seiner TV-Rechte abgeben. Dies solle noch vor einer Reise in die USA erfolgen, zu der die Mannschaft in zwei Wochen aufbricht. Erst zum Ende Juni hatte der katalanische Club zehn Prozent seiner Fernsehrechte für die nächsten 25 Jahre an die Investmentfirma Sixth Street veräußert. Dafür fließen 207,5 Millionen Euro an den mit 1,35 Milliarden Euro verschuldeten Club. Die Transaktion ermöglicht es Barça, einen Kapitalgewinn von 267 Millionen Euro für die laufende Saison auszuweisen.

Inter verpflichtet Ex-Dortmunder Mkhitaryan

Inter Mailand hat den früheren Dortmunder Henrikh Mkhitaryan vom Liga-Rivalen AS Rom verpflichtet. Das bestätigte der Vizemeister der italienischen Serie A Zu den Vertragsdetails machten die Nerazzurri zunächst keine Angaben; laut Medienberichten erhält der 33 Jahre alte Armenier einen Kontrakt über zwei Spielzeiten bis 2024. Mkhitaryans Vertrag beim Sieger der Uefa Conference League war ausgelaufen, er wechselt ablösefrei.

Wahl bleibt Kiels Kapitän – Holtby wird Vize

Hauke Wahl bleibt Kapitän von Holstein Kiel. Wie die Norddeutschen aus ihrem österreichischen Trainingslager in Maria Alm mitteilten, hat das Trainerteam um Chefcoach Marcel Rapp den 28 Jahre alten Innenverteidiger in seinem Amt bestätigt. Zum neuen stellvertretenden Mannschaftsführer wurde Ex-Nationalspieler Lewis Holtby (31) bestimmt.

Dresden verpflichtet Ex-St.-Pauli-Profi Conteh

Christian Conteh (l.) sorgte einst auf dem Flügel des FC St. Pauli für mächtig Tempo.

Foto: Imago / Pro Shots

Drittligist Dynamo Dresden hat rund drei Wochen vor Beginn der neuen Saison den nächsten Neuzugang für die Offensive präsentiert. Der 22 Jahre alte Christian Conteh wird für ein Jahr vom niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam ausgeliehen. „Er ist ein klassischer Flügelspieler – schnell, mutig im Eins-gegen-eins und mit Zug zum Tor. Mit seinen Qualitäten wird er unser Offensivspiel bereichern“, sagte Sportchef Ralf Becker. Der frühere St. Paulianer Conteh traf am Freitagabend im Trainingslager der Schwarz-Gelben in Bad Häring (Österreich) ein.