Ex-Profi Subotic: "Fußball per se interessiert mich nicht"

Neven Subotic spielte zuletzt für Union Berlin in der Bundesliga. Jetzt verfolgt er Fußball nur noch am Rande.

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 9. Juni 2022:

Mainz-Vorstand würde Investoren-Einstieg bei der DFL befürworten

Vorstand Jan Lehmann vom FSV Mainz 05 steht einem möglichen Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) offen gegenüber. „Wenn wir im internationalen Vergleich bestehen wollen, wird die Bundesliga ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum benötigen“, sagte der 52-Jährige dem kicker: „Dabei kann ein Investor sinnvoll sein, wenn mit seiner Unterstützung ein Wachstum ermöglicht werden kann, das ohne ihn nicht möglich wäre.“

Damit könne die Liga gegebenenfalls sogar die 50+1-Regel „erhalten und stärken“, führte Lehmann aus: „Allerdings muss ein Investor vom Wertekanon her zur Liga passen.“ Es gehe dabei nicht darum, frisches Geld in Spielergehälter oder Beraterprovisionen zu stecken. Vielmehr hoffe er auf eine Reduzierung der „riesengroßen finanziellen Ungleichheit“ und damit einhergehend auf mehr Spannung. Investitionen seien vor allem für Zukunftstechnologien, Infrastruktur und Digitalisierung lohnenswert.

„Die Bundesliga muss sich entscheiden: Wollen wir primär eine Topliga mit internationalen Erfolgen sein? Oder geht es uns darum, die Menschen vor Ort mit einem großartigen Stadionerlebnis und einem spannenden Wettbewerb zu begeistern? Oder gibt es hieraus einen vernünftigen Kompromiss?“, sagte Lehmann. Diese Diskussion gelte es nun abschließend zu führen.

Die spanische La Liga hatte beispielsweise im August 2021 mit einem Investor aus Luxemburg einen viel diskutierten Milliardendeal gemacht.

Ballack neuer Experte bei Dazn

Der Streamingdienst Dazn verstärkt sich für die neue Saison mit dem ehemaligen Fußball-Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack. Der „Capitano“ führte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) 2002 ins WM-Finale und 2006 beim Sommermärchen auf den dritten Platz.

„Als Experte auf Dazn möchte ich die Fans vor den Fernsehern mitnehmen, ihnen spannende Einblicke geben und starke Analysen liefern, um sie so für all die schönen Seiten des Fußballs zu begeistern“, sagte der 45-Jährige in einer Pressemitteilung. Dazn-Programmchef Michael Bracher ergänzte: „Er wird mit seinem immensen Erfahrungsschatz unser Expertenteam sofort verstärken, die Live-Übertragungen auf Dazn bereichern und den Fans sehr viel Freude bereiten. Willkommen, Capitano!“

Valencia nimmt Cheftrainer Gattuso unter Vertrag

Der spanische Erstligist FC Valencia hat den italienischen Ex-Weltmeister Gennaro Gattuso als neuen Trainer verpflichtet. Der Klub veröffentlichte auf Twitter ein Fotos Gattusos, der mit den Armen die Zuschauer des Mestalla-Stadions umarmt.

Der 44-Jährige, der bis Sommer 2021 die SSC Neapel trainierte, ist Nachfolger des am vergangenen Freitag gefeuerten Pepe Bordalas. „Ich bin sehr stolz und glücklich, einen Vertrag mit einem traditionsreichen Verein unterzeichnet zu haben. Die Tifosi sind begeistert, und ich bin es auch“, sagte Gattuso.

Blatter klagt über Vorverurteilung der Medien

Joseph Blatter hat in seiner Vernehmung im Prozess gegen ihn und Michel Platini die Vorwürfe bestritten und eine mediale Vorverurteilung beklagt. Es sei für ihn „total unverständlich“, dass man sich wegen des Vorgangs in einem Gerichtssaal befinde, erklärte der frühere Fifa-Präsident am Donnerstag vor dem Bundesstrafgericht im schweizerischen Bellinzona. Die Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken an Michel Platini sei beim Weltverband durch alle notwendigen Gremien gegangen. „Es ist eine geschuldete, verspätete Lohnzahlung. Das ist eine administrative Angelegenheit in einem Verein und das wird nach Zivilgesetz behandelt“, sagte Blatter.

Die Befragung durch einen Staatsanwaltschaft 2015 wegen der Vorwürfe habe ihn geschockt. „Dieser Schock dauert jetzt sieben Jahre, dieser Schock ist immer noch da.“ Ihm sei damals bereits die „Höchststrafe“ widerfahren, er sei in der Welt „geächtet“ worden. „Die Medien haben mich vorbestraft“, sagte Blatter.

Den Angeklagten wird vorgeworfen, dass sie den Weltverband über eine angeblich noch ausstehende Forderung des früheren Uefa-Präsidenten Platinis getäuscht haben. Blatter soll laut Anklage unrechtmäßig die Zahlung der Fifa in Höhe von zwei Millionen Franken (nach heutigem Stand rund 1,92 Millionen Euro) plus Sozialversicherungsbeiträge an Platini bestätigt haben. Sie müssen sich wegen des Vorwurfs des Betrugs und weiterer Delikte verantworten.

Nach seiner Wahl zum Fifa-Chef 1998 habe er eine Zusammenarbeit mit Platini vereinbart, berichtete Blatter. Dieser habe ihm gesagt: „Ich bin eine Million wert.“ Im August 1999 wurde ein auf den Jahresanfang rückdatierter Vertrag mit einem Salär von 300 000 Schweizer Franken vereinbart. Auf den Hinweis von Platini, dass dies nicht die komplette vereinbarte Summe gewesen, habe er gesagt: „Das schauen wir später.“ Im Jahr 2011 sei die Summe von zwei Millionen Schweizer Franken durch Platini in Rechnung gestellt worden.

Am Donnerstag ist auch noch die Vernehmung von Platini geplant, zudem soll es die erste Zeugenvernehmung geben.

Hoffenheim-Star Grillitsch flirtet mit Florenz

Nach seinem Abschied vom Bundesligisten TSG Hoffenheim wird der österreichische Nationalspieler Florian Grillitsch vom italienischen Erstligisten AC Florenz umworben. Laut Corriere dello Sport winkt dem 26-Jährigen ein Vierjahresvertrag mit einem Gehalt von 2,1 Millionen Euro pro Jahr. Zuvor hatte sich auch Lazio Rom für den Mittelfeldspieler, dessen Vertrag in Hoffenheim im Sommer ausläuft. Zudem gab es Gerüchte über Angebote für Grillitsch aus Spanien und England.

Ex-Profi Subotic: "Fußball per se interessiert mich nicht"

Der frühere Bundesliga-Profi Neven Subotic hat das große Interesse am Fußball verloren. „Ich schaue kein ganzes Spiel an, nur noch Highlights, will nur Tore sehen“, sagte der 33-Jährige, der mit Borussia Dortmund 2011 und 2012 die deutsche Meisterschaft gewann, in einem Interview der „Augsburger Allgemeinen“. „Fußball per se interessiert mich nicht, aber ich freue mich für meine ehemaligen Kollegen“, fügte der frühere serbische Nationalspieler an. Auch mit dem Prinzip Leistungssport kann Subotic nichts mehr anfangen: „Ich bin so angekotzt, weil vieles davon so irrelevant ist.“

Viel wichtiger ist Subotic, dessen Buch „Alles geben. Warum der Weg zu einer gerechteren Welt bei uns selbst anfängt“ am Donnerstag erschien, seine Stiftung, mit der er in Afrika für sauberes Trinkwasser sorgt. „Frauen und Kinder sind bis zu sechs Stunden täglich unterwegs und schleppen verdrecktes Wasser. Man kann sich vorstellen, was passiert, wenn du jeden Tag verunreinigtes Wasser zu dir nimmst“, sagte der ehemalige Abwehrspieler. Kinder würden Wasser holen müssen, anstelle zur Schule gehen zu können. Subotic: „So wird Bildung Luxus und Wasser Pflicht.“

Seine Karriere hat Subotic, der zuletzt 2021 für den SCR Altach in Österreich gespielt hat, offiziell noch nicht beendet. Das sei aber nur eine Formsache: „Ich hatte nur noch keine Zeit, es offiziell zu machen“, sagte er der Zeitung.