Tennis-Star Rafael Nadal gewinnt die French Open zum 14. Mal

Paris. Rafael Nadal hat zum 14. Mal die French Open gewonnen. Der 36 Jahre alte Grand-Slam-Rekordsieger aus Spanien setzte sich am Sonntag im Finale von Paris mit 6:3, 6:3, 6:0 gegen den Norweger Casper Ruud (23) durch und gewann damit seinen 22. Grand-Slam-Titel.

Nadal baute die Führung in der Liste der Majorsieger damit aus. Seine langjährigen Rivalen Novak Djokovic aus Serbien, der ihn im vergangenen Jahr im Halbfinale besiegte, und Roger Federer aus der Schweiz konnten bislang 20 Grand-Slam-Siege feiern.

Foto: AFP

Erstmals in seiner Karriere gelang es dem einstigen Weltranglistenersten Nadal auf den Titelgewinn bei den Australian Open auch den Triumph in der französischen Hauptstadt folgen zu lassen. Ruud trat als erster Norweger überhaupt im Finale eines Majorturniers an. (sid)