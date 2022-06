Pfiffe bei DFB-Hymne - Fans und Spieler übertönen Buhrufe

Bologna. Klatschen statt Pfeifen: Die italienischen Fußball-Nationalspieler und etliche Fans haben am Samstag vor dem Spiel gegen Deutschland Störungen während der deutschen Nationalhymne übertönt.

Als die Buhrufe und Pfiffe von einem Teil der Zuschauer im Stadio Renato Dall'Ara in Bologna ertönten, begannen die Profis, der Großteils der Fans und auch die italienischen Journalisten laut zu klatschen. Die italienische Hymne vor dem Nations-League-Spiel wurde im Anschluss störungsfrei abgespielt.

Joshua Kimmich trifft für die DFB-Elf gegen Italien

Das Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Europameister Italien in der Nations League endete anschließend 1:1 (0:0). Joshua Kimmich (73.) glich den Rückstand durch Lorenzo Pellegrini (70.) aus.

"Ich glaube nicht, dass man ganz zufrieden sein kann. Die erste Viertelstunde war ganz ok, danach haben wir nicht mehr so die Räume gefunden, haben viele Fehler gemacht", meinte Bundestrainer Hansi Flick nach dem Spiel. "Wir haben ein bisschen den Rhythmus verloren und uns den Schneid abkaufen lassen. Wenn ich das Positive mitnehmen will, ist die Mannschaft nach dem 1:0 wieder zurückgekommen und hat auch versucht, auf das 2:1 zu spielen.“

Fan macht Handyfotos mit den DFB-Spielern

Außerdem sorgte in der Halbzeitpause des Nations-League-Spiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Bologna gegen Italien noch ein kleiner Souvenirjäger für Erheiterung. Der Fan lief am Samstagabend auf den Rasen und unter anderem zu Kevin Trapp und Julian Brandt - anscheinend, um Handyfotos mit den Profis zu machen. Die Ordner begleiteten das Kind gemächlich vom Rasen, zum Abschied jubelte es den Zuschauern mit erhobenen Armen zu. (sid/dpa)