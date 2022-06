Fußball-Ticker Hertha hat einen neuen Trainer – Juventus will Kostic

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 2. Juni 2022:

Schwarz neuer Trainer bei Hertha BSC

Sandro Schwarz wird neuer Trainer von Hertha BSC. Dies teilten die Berliner mit. Der 43-Jährige kommt vom russischen Erstligisten Dynamo Moskau, wo er am vergangenen Sonntag seinen Abschied verkündet hatte. In Berlin erhält Schwarz einen Kontrakt bis 2024. Als Nachfolger von Felix Magath soll Schwarz bei der Hertha, die sich in der Relegation gegen den HSV durchsetzte, den Neuanfang vorantreiben. Vor seiner Zeit bei Dynamo hatte er Mainz 05 von 2017 bis 2019 trainiert.

„Sandro kann mit seiner Persönlichkeit, der aktiven und vorwärts gewandten Art Fußball spielen zu lassen, eine Bindung zwischen grünem Rasen und dem Umfeld schaffen. Das ist das, was wir bei Hertha BSC brauchen“, sagte Geschäftsführer Fredi Bobic. Er habe bei der Trainersuche ganz bewusst neben Fachkenntnis auch auf „Begeisterungsfähigkeit, Leidenschaft und Emotionalität“ geachtet.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Juventus will Kostic verpflichten

Flügelspieler Filip Kostic von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat angeblich das Interesse von Juventus Turin geweckt. Juve will offenbar 15 Millionen Euro Ablöse für den Serben zahlen, laut der „Bild“ möchten die Hessen jedoch 20 Millionen haben. Ex-HSV-Profi Kostic wurde von der Uefa zum besten Spieler der Europa-League-Saison 2021/22 gekürt. Zu Beginn der abgelaufenen Spielzeit wollte der 29-Jährige, der nur noch bis Juni 2023 bei der Eintracht unter Vertrag steht, bereits nach Italien wechseln.

Ex-HSV-Profi Wicky neuer Trainer in Bern

Der frühere HSV-Profi Raphael Wicky wird neuer Trainer von Young Boys Bern. Das gab der 15-malige Schweizer Meister bekannt. Der 45-Jährige hatte zuletzt bis September 2021 Chicago Fire aus der nordamerikanischen Major League Soccer trainiert.

Der Schweizer Raphael Wicky, einst Mittelfeldspieler beim HSV, wird nun Trainer in Bern.

Foto: Imago / Icon SMI

Mit dem 75-maligen Nationalspieler Wicky hoffen die Young Boys Bern auf die Rückkehr zu alter Stärke, nachdem Meistertrainer Gerardo Seoane im Vorjahr zu Bundesligist Bayer Leverkusen gewechselt war. Nachfolger David Wagner musste in Bern Anfang März gehen, unter der Führung des einstigen Assistenztrainers Matteo Vanetta landete der Traditionsclub in der abgelaufenen Saison am Ende nur auf Rang drei. Meister wurde der FC Zürich unter dem künftigen Hoffenheimer Trainer André Breitenreiter.