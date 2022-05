Live! Liverpool gegen Real Madrid - wer holt den Henkelpott?

Paris. Die Hauptstadt Frankreichs ist in an diesem Wochenende fest in englischer Hand. 60.000 bis 70.000 Liverpooler sollen sich auf den Weg über den Ärmelkanal gemacht haben. Sie wollen ihren FC Liverpool im Champions-League-Finale gegen Real Madrid triumphieren sehen.

Real Madrid geht wie erwartet mit Toni Kroos in der Startelf in das Finale. Der 32-Jährige kann in St. Denis zum fünften Mal den wichtigsten Wettbewerb des europäischen Vereinsfußballs gewinnen, bislang ist dies nur Cristiano Ronaldo gelungen. Allerdings stehen insgesamt acht Real-Profis vor ihrem fünften Titel.

Liverpools Teammanager Jürgen Klopp kann wie erhofft auf die zuletzt angeschlagenen Thiago, Fabinho, irgil van Dijk und Mohamed Salah setzen, sie alle stehen in der Startelf. In der Abwehr erhält der Ex-Leipziger Ibrahima Konaté in seiner Heimatstadt den Vorzug vor dem Ex-Schalker Joel Matip. Am Sonntag hatten beide nach dem Ausfall van Dijks noch zusammen verteidigt.

Die Startaufstellungen

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Thiago - Salah, Mane, Diaz. - Trainer: Klopp

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Kroos, Casemiro - Valverde, Benzema, Vinicius. - Trainer: Ancelotti

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)