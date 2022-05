Hoeneß adelt Liverpool-Coach Klopp: "Richtiger Welttrainer"

Jürgen Klopp hat in Liverpool alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Erst vor kurzem hat er seinen Vertrag bis 2026 verlängert.

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 28. Mai 2022:

Polizei ermittelt gegen Feyenoord-Hooligans

Nach üblen Entgleisungen niederländischer Fans beim Finale der Conference League in Tirana hat die Polizei in Rotterdam Ermittlungen aufgenommen. Noch nicht identifizierte mutmaßliche Mitglieder der Feyenoord-Hooligangruppe „Rotterdamse Jongeren Kern“ hatten bei der 0:1-Niederlage gegen AS Rom am Mittwoch Spruchbänder mit extremistischen Texten gezeigt.

Darauf wurden Rotterdams Bürgermeister Ahmed Aboutaleb, dessen Tochter sowie Paul van Dorst, Initiator der Rotterdamer LGBTI-Fanvereinigung „Roze Kameraden“ mit dem Tod bedroht. Zudem verherrlichten die Hooligans Adolf Hitler. Ein Feyenoord-Sprecher nannte die Vorfälle „widerlich“.

Die „RKJ“-Hooligans sind seit längerem ein Problemfall. So trat 2021 der frühere Tennisprofi Mark Koevermans nach Todesdrohungen als Marketing-Direktor des Klubs zurück. Bei den schweren Ausschreitungen in Rotterdam im November 2021 im Zuge der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen mischten Feyenoord-Hooligans ebenfalls mit. Immer wieder fiel RKJ mit üblen homophoben Aktionen auf.

Hoeneß adelt Liverpool-Coach Klopp

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat Jürgen Klopp vom FC Liverpool vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid als „überragenden Trainer“ gewürdigt. „Er hat sich zu einem richtigen Welttrainer entwickelt“, sagte der 70-Jährige in einem RTL/ntv-Interview. Im Endspiel von Paris am Sonnabend sieht der frühere Bayern-Präsident den Fußball-Club aus der Premier League als Favoriten, „weil ich denke, dass Liverpool ein Quäntchen besser ist“.

Der ehemalige BVB-Coach Klopp war laut Hoeneß auch beim FC Bayern immer wieder ein Thema, 2008 hatten sich beide Seiten demnach bereits auf einen Wechsel geeinigt, ehe sich die Münchner doch entschieden, Jürgen Klinsmann zu verpflichten. „Den hätte ich mir immer gut vorstellen können beim FC Bayern, weil ich ihn für einen überragenden Trainer halte“, sagte Hoeneß, der vor allem Klopps Entwicklung in England würdigte: „Das ist der Ritterschlag, wenn man bei einem renommierten Verein wie Liverpool so wahnsinnige Erfolge feiert.“

Die starke Saison des früheren Bayern-Trainers Carlo Ancelotti mit Final-Gegner Real Madrid überrascht Hoeneß dagegen: „Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nie gedacht, dass er noch einmal eine so triumphale Rückkehr erlebt“, sagte er über den 62-Jährigen, der mit Real auch die spanische Meisterschaft gewonnen hat. „Jeder von uns hat gedacht, die Mannschaft von Real müsste mal umgebaut werden, die haben viele ältere Spieler. Doch er hat es geschafft, mit diesem Team tolle Ziele erreicht“, urteilte der Münchner Ehrenpräsident.

Frankfurt verpflichtet Leihstürmer Haute fest

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat wie erwartet den norwegischen Nationalspieler Jens Petter Hauge fest verpflichtet. Wie die Eintracht am Samstag mitteilte, steht der bislang von AC Mailand ausgeliehene 22-Jährige nun „durch eine aktivierte Kaufoption bis 2026 unter Vertrag“. Medienberichten zufolge liegt die in der Option verankerte Ablösesumme bei rund sieben Millionen Euro.

Offensivspieler Hauge hatte in 26 Bundesliga-Einsätzen zwei Tore erzielt. Bei Frankfurts Triumphzug durch die Europa League bestritt er zwölf von 13 Spielen, im Finale wurde er eingewechselt.