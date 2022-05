Ecclestone wohl wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen

Der frühere Formel-1-Promoter Bernie Ecclestone wurde offenbar wegen illegalen Waffenbesitzes in Brasilien festgenommen.

Sao Paulo. Aufregung um Bernie Ecclestone: Der frühere Formel-1-Promoter ist wegen illegalen Waffenbesitzes in Brasilien offenbar vorübergehend festgenommen worden. Das berichtete Globo Esporte. Demnach wurde am Mittwochabend (Ortszeit) im Gepäck des 91-jährigen Briten auf dem Flughafen Viracopos im Bundesstaat Sao Paulo beim Sicherheitscheck eine nicht registrierte halbautomatische Pistole entdeckt. Die Polizei bestätigte Ecclestones Verhaftung nicht, sagte aber, dass ein ungenannter „Geschäftsmann“ wegen eines derartigen Vergehens festgenommen worden sei.

Ecclestone, der mit der Brasilianerin Fabiana verheiratet ist, habe mit einem Privatflugzeug in die Schweiz reisen wollen. Er habe zugegeben, der Besitzer der Waffe zu sein, allerdings nicht gewusst, dass sie im Reisegepäck war. Magazin und Munition hätten sich nicht im Gepäck befunden. Gegen Kaution in Höhe von umgerechnet knapp 1200 Euro sei er wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Ecclestone war mit seiner brasilianischen Frau Fabiana seit rund einem Monat in Brasilien und hatte dort mehrere Motorsport-Veranstaltungen besucht. (sid)