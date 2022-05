Leichtathletik: Für Lysann Helms ist der Rückschritt jetzt ein Fortschritt

Hamburg. Wer sich auf dem falschen Weg befindet, für den ist Vorwärtsgehen ein Rückschritt. Lysann Helms hat in den vergangenen Monaten erfahren, wie viel Wahrheit in diesem Sprichwort steckt. Umso glücklicher ist die 19-Jährige, dass sie mit dem Rückschritt, den sie gemacht hat, den Pfad eingeschlagen hat, den sie für den richtigen hält. „Ich fühle mich gelöst, viel leichter und selbstbewusster. Es ist ein wunderschönes Gefühl, wieder die Raute auf der Brust zu tragen“, sagt die Leichtathletin, die seit dem Wochenende wieder für den HSV auf die Bahn geht.

Im Oktober 2021 war sie an den Bundesstützpunkt Dortmund zu Cheftrainer Thomas Kremer gewechselt. Staffelgold bei der U-20-EM in Estland im Juli 2021 hatte die 400-Meter-Spezialistin (Bestzeit 54,6 Sekunden) in den Fokus des nationalen Verbands gerückt, „ich dachte, dass ich den Wechsel durchziehen muss, um die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen“, sagt sie.

Leichtathletik: Helms wieder zurück in Hamburg

Doch das Ankommen in der neuen Heimat fiel ihr schwerer als erwartet. „Ich bin ein extrovertierter und weltoffener Mensch, aber bin mit Dortmund nicht warm geworden. Ich habe mein gewohntes Umfeld vermisst, konnte mit niemandem darüber reden“, sagt sie. Anfangs habe sie ihre Emotionen noch als „Winterdepression“ abgetan. Doch je länger das Unbehagen andauerte, desto klarer reifte in der Absolventin der Eliteschule des Sports am Alten Teichweg der Entschluss, die getroffene Entscheidung rückgängig machen zu wollen.

Weil der Bundestrainer ihre Not erkannte, stimmte er der Rückkehr nach Hamburg in die Gruppe von Sprint-Landestrainer Dominik Ludwig zu. Seit einigen Wochen ist Lysann Helms deshalb zurück in der Winterhuder Leichtathletikhalle und auf der Jahnkampfbahn. Das Startrecht für den HSV, zu dem sie 2019 vom Stammverein Farmsener TV gewechselt war, macht sie vom 1. Juni an wieder zum Mitglied der Fördergemeinschaft Team Hamburg.

Lysann Helms beginnt Studium in Hamburg

„Die ganze Situation hat mich total mitgenommen, es ist ein Stück weit schon ein Scheitern. Aber wenn der Kopf und das Herz nicht bereit sind, kann die Leistung nicht besser werden, deshalb bereue ich nichts“, sagt Lysann Helms, die vorübergehend wieder bei ihren Eltern wohnt. Sie jobbt wieder bei Schmidt’s Bagel an der Hudtwalckerstraße, im Herbst beginnt sie ein Studium für Gymnasiallehramt in Deutsch und Sport.

Und das Training, das sie in Hamburg als sehr zielgerichtet und individuell perfekt auf sie abgestimmt empfindet, macht endlich wieder Spaß. Ihr Ziel für diese Saison ist die U-20-WM in Cali (Kolumbien) Anfang August. Schafft sie es dorthin, kann sie den Rück- endgültig als Fortschritt verbuchen.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.