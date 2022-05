Bundesliga: Paukenschlag – BVB trennt sich doch von Trainer Rose

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 20. Mai 2022:

Premier-League-Trainer tritt Fan bei Platzsturm

Der frühere französische Fußball-Weltmeister Patrick Vieira hat sich bei einem chaotischen Platzsturm in Liverpool eine Tätlichkeit gegen einen Fan geleistet. Fernsehbilder zeigen den Teammanager von Crystal Palace nach dem 2:3 beim damit geretteten FC Everton, wie er einen jungen Mann packt und nach ihm tritt. Der englische Verband FA kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an. Vor seinem Tritt war Vieira von dem mutmaßlichen Everton-Anhänger mit dem Handy gefilmt und bedrängt worden. Der Fan revanchierte sich mit einem Schubser für Vieiras Angriff, ehe der Coach von anderen Zuschauern abgedrängt wurde.

„Ich habe dazu nichts zu sagen“, erklärte der 45-Jährige angesprochen auf den Zwischenfall. Everton-Trainer Frank Lampard berichtete, er habe Vieira Schutz in der Heimkabine bieten wollen, ihn aber nicht „gekriegt. Er ist 80 Yards über den Platz gerannt.“

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie in Deutschland bereiten Platzstürme den Verantwortlichen auf der Insel zunehmend Sorgen. Am Donnerstag war ein Fan von Zweitligist Nottingham Forest zu 24 Wochen Haft verurteilt worden. Er hatte Billy Sharp, Kapitän von Sheffield United, nach dem Halbfinal-Rückspiel in den Play-offs zur Premier League einen Kopfstoß versetzt. Bei beiden Halbfinal-Duellen im Kampf um den letzten freien Platz in der 3. Liga gab es ähnliche Szenen.

Formel-1-Star Vettel feiert Eintracht Frankurt

Eintracht-Anhänger Sebastian Vettel hat die Bedeutung des Frankfurter Europa-League-Triumphs hervorgehoben. „Es fühlte sich an, wie im Lotto zu gewinnen. Für den Club ist es großartig. Als Fans werden wir uns immer daran erinnern“, sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister aus Heppenheim am Freitag in Barcelona. „Ich habe es im Fernsehen gesehen. Als es Elfmeterschießen gab, war es sehr spannend und ich war sehr nervös.“ Die Frankfurter hatten sich am Mittwoch mit 5:4 erst im Elfmeterschießen im Endspiel gegen die Glasgow Rangers durchgesetzt.

„Es war verdient und ist ein unglaublicher Verdienst für den Club“, sagte Vettel. Gerne wäre der 34 Jahre alte Hesse selbst in Sevilla im Stadion gewesen, das war ihm jedoch nicht möglich. Vettel fährt am Sonntag in Barcelona beim Großen Preis von Spanien. „Ich war viele Male im Stadion“, sagte Vettel bei einer Pressekonferenz zu seiner Bindung zur Eintracht und beobachte auch die Titel-Party in Frankfurt aus der Ferne: „Das war alles sehr speziell.“

Paukenschlag: BVB trennt sich von Trainer Rose

Borussia Dortmund und Trainer Marco Rose (45) beenden nach nur einem Jahr ihre Zusammenarbeit. Das teilte der BVB nach einer intensiven Saisonanalyse mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc, Lizenzspielerchef Sebastian Kehl, Berater Matthias Sammer und Rose mit.

„Dieser Tag ist kein einfacher für uns alle, denn die gegenseitige Wertschätzung untereinander war, ist und bleibt groß. Nach einer Saison, die aus unterschiedlichen Gründen unbefriedigend war, mussten wir feststellen, dass wir in vielen Teilbereichen nicht das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausgeholt haben“, sagte Watzke.

Rose war erst im vergangenen Jahr von Borussia Mönchengladbach für eine Ablöse von fünf Millionen Euro zum BVB gewechselt. Sein Vertrag lief bis Juni 2024. „Trotz einer schwierigen Saison mit vielen Unwägbarkeiten war ich von unserem Weg überzeugt. Während unseres Gespräches ist in mir der Eindruck gereift, dass die hundertprozentige Überzeugung aller Verantwortlichen nicht mehr vorhanden ist. Letztlich haben wir uns deshalb gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden“, sagte Rose.

Der BVB war in der abgelaufenen Saison in der Champions League, der Europa League und im Pokal teils blamabel gescheitert. In der Bundesliga betrug der Rückstand des Vizemeisters auf Bayern München am Saisonende acht Punkte. Dortmund ist bereits der fünfte Bundesligist, der sich nach dem Saisonende von seinem Trainer getrennt hat.

Nach Informationen des TV-Senders Sky wird Edin Terzic neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten. Die Verkündung der Personalie Terzic soll nach Sky-Infos an diesem Wochenende erfolgen.

Pröger wechselt innerhalb der Zweiten Liga

Hansa Rostock bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Der ehemalige Bundesligist gab am Freitag die ablösefreie Verpflichtung von Offensivspieler Kai Pröger vom Ligarivalen SC Paderborn bekannt. Der 30-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2024.

„Mit Kai konnten wir einen begehrten Spieler zu uns lotsen, der seine Qualitäten in den beiden obersten Ligen Deutschlands bereits unter Beweis gestellt hat. Neben seiner Schnelligkeit und dem offensiven Umschaltspiel zählt das Erarbeiten von Torchancen zu seinen Stärken“, sagte Vorstand Sport Martin Pieckenhagen.