Lewandowski zu Barça und Dembélé zum FC Bayern?

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 18. Mai 2022:

Barcelonas Präsident Joan Laporta hat im Transfer-Poker um Bayern-Stürmer Robert Lewandowski erneut auf die wirtschaftliche Situation des Vereins verwiesen. Die Vereinsspitze arbeite daran, „eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenzustellen“, sagte Laporta dem Sender Radio Catalunya. „Das ist aufgrund der wirtschaftlichen Lage nicht einfach.“ Lewandowski hatte erklärt, seinen 2023 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern zu wollen. Barça gilt als möglicher Interessent.

Mehrere Medien hatten zuletzt berichtet, die Münchner seien an Barcelonas Ousmane Dembélé interessiert. Die Katalanen haben dem französischen Offensivspieler, dessen Vertrag im Juni ausläuft, nach Angaben von Laporta ein neues Angebot vorgelegt, dieser denke aber auch über andere Offerten nach. „Wir haben große Anstrengungen unternommen, damit er bleibt“, sagte Laporta, der eine zeitnahe Entscheidung in dem Fall ankündigte.

Liverpools Trainer Jürgen Klopp hält die Spannung im Kampf um die Meisterschaft bis zum letzten Spieltag hoch. Dank des 2:1 (1:1) beim FC Southampton am Dienstagabend rückten die Reds vor dem Saisonabschluss in der Premier League bis auf einen Punkt an Tabellenführer Manchester City heran. Der FC Liverpool empfängt am Sonntag (17 Uhr) die Wolverhampton Wanderers, Manchester City spielt zur gleichen Zeit gegen Aston Villa. Sollte das Team von Trainer Pep Guardiola gegen Villa gewinnen, wäre es die vierte Meisterschaft in den vergangenen fünf Saisons und die achte insgesamt.

„Die Meisterschaft ist möglich, nicht wahrscheinlich, aber möglich. Aber wenn wir Meister werden würden, wäre es auch verdient“, sagte Klopp. „Die Chance ist da. Ich halte sie aber nicht für extrem groß.“

Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat rechnet mit einem Abgang von Stürmer Sasa Kalajdzic. „Es wäre überragend, wenn wir ihn als Spieler und Typen behalten können. Sehr wahrscheinlich ist dies aber meiner Einschätzung nach nicht“, sagte Mislintat der „Sport Bild“ über den österreichischen Nationalspieler, dessen Vertrag 2023 ausläuft. Eine Ablöse wird auf bis zu 25 Millionen Euro geschätzt.

Kalajdzic hatte in der abgelaufenen Saison, in der sich der VfB am letzten Spieltag auch dank eines Treffers des 24-Jährigen noch den Klassenverbleib sicherte, insgesamt sechs Tore erzielt. Unter anderen soll auch der FC Bayern Interesse haben. „Natürlich“ habe Kalajdzic das Zeug, um sich bei Spitzenvereinen durchzusetzen, sagte Mislintat. „Sasa hat in der Saison im letzten Jahr, in der Rückrunde und bei der EM gezeigt, dass er zu den absoluten Top-Zentrum-Stürmern in Europa zählt.“

Nationalspieler Niklas Süle hat seinen vieldiskutierten Verzicht auf das letzte Saisonspiel des FC Bayern erklärt. „Am vergangenen Donnerstag hat mich Julian Nagelsmann gefragt, ob es für mich in Ordnung sei, wenn ich gegen Wolfsburg nicht im Kader wäre. Er wollte junge Spieler, die in der kommenden Saison bei Bayern sind, belohnen und den Vortritt lassen“, sagte Süle der „Sport Bild“. Der 26-Jährige wechselt zur kommenden Spielzeit ablösefrei zu Borussia Dortmund.

„Es war also eine Entscheidung des Trainer-Teams, die mich aus nachvollziehbaren Gründen nicht im Kader haben wollten“, sagte Süle. „Am Freitag hieß es dann von einem unserer Co-Trainer, als sich Marcel Sabitzer verletzt hatte, kurz vor der Abfahrt, dass ich nun doch mitkönne, wenn ich wollte. Aber es sei auch okay, falls nicht. Das war die Geschichte.“

Eine Geschichte, die Julian Nagelsmann allerdings bereits genauso erzählt hatte und weshalb sich Uli Hoeneß in Rage über Süle geredet hatte. „Das spricht nicht gerade für den Spieler. Wenn er von Wertschätzung spricht, dann würde ich sagen, hat er dem Verein keine Wertschätzung gegeben. Ich fand diese Aktion katastrophal“, sagte der 70-Jährige am Rande der Münchner Meisterfeier. So gesehen dürfte sich an Hoeneß' Meinung nach den neuesten Süle-Äußerungen nichts geändert haben.