Dabo unterschreibt beim NFL-Club Indianapolis Colts

Indianapolis. Der Reutlinger Football-Spieler Marcel Dabo ist von den Indianapolis Colts verpflichtet worden.

Der 23-Jährige wurde über das Förderprogramm für internationale Talente ausgewählt, wie die NFL mitteilte. "Danke an alle, die Teil meines Weges waren. Die Arbeit geht jetzt erst richtig los", schrieb er auf Instagram. Beim Draft der nordamerikanischen Profiliga NFL, bei dem die Clubs sich in sieben Runden für Talente entscheiden konnten, hatte Dabo noch keinen Verein gefunden. Vergangene Saison spielte er für die Stuttgart Surge in der damals neu gegründeten European League of Football (ELF).

Bei den Colts trifft Dabo auf Bernhard Raimann, der als erster Österreicher beim NFL-Draft gezogen wurde. Indianapolis wählte den 24-jährigen Offensivspieler in der dritten Runde an 77. Stelle aus.

© dpa-infocom, dpa:220503-99-141962/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport