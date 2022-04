Liverpool-Star zu Englands Fußballer des Jahres gewählt

Der Fußball-Ticker für Freitag, den 29. April 2022:

FC Bayern wirbt Jugendtrainer von Hertha BSC ab

Hertha BSC verliert seinen erfolgreichen Nachwuchstrainer Michael Hartmann an den FC Bayern München. Wie die Fußball-Bundesligisten am Freitag mitteilten, übernimmt der frühere Profi künftig die U17 des deutschen Rekordmeisters. Bei den Berlinern ist der 47 Jahre alte Hartmann seit sechs Jahren für die U19 verantwortlich. Derzeit belegt er mit seinem Team den ersten Platz in der Bundesliga Nord/Nordost und will noch um den deutschen Meistertitel spielen.

„Wir wünschen dir viel Erfolg bei deiner neuen Aufgabe, Hardy! Doch noch ist unsere Geschichte hier nicht zu Ende geschrieben … Wir haben da gemeinsam noch etwas vor“, twitterte Hertha BSC am Freitag. Hartmann absolvierte für Hertha BSC und Hansa Rostock mehr als 300 Spiele in der Bundesliga und 2. Liga.

Die Nachfolge Hartmanns im Juniorenbereich hatten die Berliner bereits Anfang des Monats geklärt. U17-Trainer Oliver Reiß rückt in die nächste Jugendklasse auf. Wer den freien Posten in der U17 bekommt, war aber noch nicht entschieden, hieß es von der Hertha.

Klopps Ehefrau sprach sich für Liverpool-Verbleib aus

Teammanager Jürgen Klopp vom englischen Premier-League-Club FC Liverpool hat im Zuge seiner Vertragsverlängerung bis 2026 in den höchsten Tönen über seinen Arbeitgeber gesprochen. „Ich könnte nicht höher schätzen, was hier in den vergangenen Jahren passiert ist“, sagte der 54-Jährige in einem Interview, das der Verein am Freitag veröffentlichte. „Ich hätte nie gedacht, dass ich noch mal einen Ort finde, an dem ich mich so willkommen und nützlich fühle“, betonte Klopp und sprach von einer einfachen Entscheidung: „Es fühlt sich absolut gut an, ein Red zu sein.“

Großen Anteil am Sinneswandel des Meister-Coaches von 2020, der ursprünglich nur bis 2024 in Liverpool hatte bleiben wollen, habe seine Frau: „Es war eigentlich eine private Abmachung. Aber dann saßen wir am Küchentisch, und Ulla sagte: Ich sehe uns die Stadt 2024 nicht verlassen.“ Bereits bei der Verkündung am Donnerstag hatte Klopp den Schritt ähnlich begründet: „Ulla will bleiben. Und was macht ein guter Ehemann, wenn seine Frau bleiben will? Er bleibt.“

Für Klopp, der die Mannschaft im Oktober 2015 übernommen hatte, wären es bei Auslaufen des Vertrages fast elf Jahre als Teammanager der Liverpooler. „Es wird definitiv die längste Zeit für mich in einem Fußballverein sein“, sagte er. „Das macht mich wirklich stolz.“

Auch für seine Ex-Vereine hatte Klopp ein paar warme Worte übrig: „Ich bin aus Dortmund gekommen und war davor in Mainz. Auch da ging es um mehr als nur Fußball“, sagte der Coach, der mit dem BVB unter anderem zwei deutsche Meistertitel feierte. „Ich habe wirklich, wirklich Glück mit meinen Clubs bisher.“

Radioreporter bei Frankfurt-Spiel von Fans attackiert

Zwei Radioreporter des Hessischen Rundfunks (hr) sind am Donnerstagabend in London von englischen Fußballfans angegriffen worden. Während der Live-Reportage des Halbfinal-Hinspiels in der Europa League zwischen West Ham United und Eintracht Frankfurt sagt Reporter Philipp Hofmeister unmittelbar nach dem Ausgleichstor des englischen Klubs: „Wir werden hier jetzt von hinten gerade attackiert von den englischen Fans.“ Seinem Kollegen Tim Brockmeier sei das Headset heruntergerissen worden.

„Wir haben beide Schläge abbekommen“, berichtete Hofmeister laut hr. „Mental war das danach schwierig. Aber es geht uns den Umständen entsprechend gut.“ Ernsthafte Verletzungen hätten die beiden Reporter nicht davongetragen. In der Halbzeitpause hätten sie die Plätze gewechselt. In der Reportage sagt Brockmeier: „Das ist schon ziemlich krass. Das habe ich noch nicht erlebt, auch nicht in den bisherigen Gastspielen, die wir in England hatten.“ Eintracht Frankfurt gewann das Auswärtsspiel mit 2:1.

Liverpool-Star wird Englands Fußballer des Jahres

Starstürmer Mohamed Salah (29) vom FC Liverpool ist zum zweiten Mal zum Fußballer des Jahres in England gewählt worden. Der Ägypter bekam von den Journalisten der FWA (Football Writers' Association) die meisten Stimmen und damit nach 2018 zum zweiten Mal den prestigeträchtigen Titel verliehen. Bei den Frauen gewann die australische Stürmerin Sam Kerr vom FC Chelsea.

Auch die Deutschen Bernd Trautmann (1956) und Jürgen Klinsmann (1995) zählten einst zu den Geehrten. Salah setzte sich mit 48 Prozent der Stimmen vor Kevin De Bruyne (Manchester City) und Declan Rice (West Ham United) durch. Mit Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp hat er noch die Chance auf das „Quadruple“ - nach dem Sieg im Ligapokal sind die Reds auch noch im Rennen um die Meisterschaft, den FA Cup und die Champions League.

In England wählen die Journalisten seit 1948 ihren Fußballer des Jahres, zudem gibt es Auszeichnungen durch die Mitglieder der Profifußball-Gewerkschaft (seit 1974) und die Fans (seit 2001). 2018 hatte Salah alle drei persönlichen Titel gewonnen. Die Trophäe für die FWA-Auszeichnung bekommt er am 5. Mai überreicht.