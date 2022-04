Fußball-Ticker: Uefa will mal wieder die Champions League reformieren

Bislang wurden die Partien nach der Gruppenphase in Hin-und Rückspiel ausgetragen. Das könnte in der Champions League bald Geschichte sein.

1899 Hoffenheim erstickt Trainerdiskussion im Keim

Obwohl der ambitionierte Bundesligist TSG Hoffenheim nur noch Außenseiterchancen auf eine Europacup-Teilnahme hat, sitzt Trainer Sebastian Hoeneß offenbar fest im Sattel. „Nein – und ich frage mich ernsthaft, wie Sie überhaupt zu dieser These kommen“, antwortete TSG-Sportchef Alexander Rosen im kicker auf die Frage, ob Restzweifel an Hoeneß bestehen.„Sebastian ist ein cooler, ehrlicher Typ, kein Schaumschläger, ein starker Kommunikator und ein absoluter Fußballfachmann“, sagte Rosen über den Trainer, dessen 2023 auslaufender Vertrag allerdings noch nicht verlängert wurde: „Wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen und haben gemeinsame Ziele.“

Die TSG hat in den zurückliegenden sechs Punktspielen keinen Sieg und nur drei Punkte geholt. In der Tabelle rutschten die Kraichgauer auf den achten Platz ab. Der 39 Jahre alte Hoeneß betreut den Club von Mehrheitseigner Dietmar Hopp seit dem Beginn der vergangenen Saison.

Champions League: Uefa will neuen Turniermodus einführen

Halbfinals mit Hin- und Rückspielen könnten in der Champions League in drei Jahren der Vergangenheit angehören. Einem Bericht der englischen Tageszeitung „The Times“ zufolge gibt es Gedankenspiele für eine weitere Modifizierung des wichtigsten europäischen Club-Wettbewerbs für die bereits beschlossene Reform der Königsklasse ab der Saison 2024/25. Demnach könnte der Sieger der Champions League künftig in einem Final-Four-Turnier der besten vier Mannschaften wie im Handball oder Basketball ermittelt werden. Das war bereits am Ende der ersten Corona-Saison der Fall, als sich der FC Bayern 2020 in Portugals Hauptstadt Lissabon durchsetzte.

Angedacht sei die Einführung einer sogenannten „Week of Football“ mit Halbfinals und Endspiel an nur einem Ort. Diese Überlegungen würde von der europäischen Club-Vereinigung ECA unterstützt, hieß es von der „Times“. Eine Entscheidung sei bislang aber noch nicht gefallen, innerhalb der Europäischen Fußball-Union gebe es auch kritische Stimmen zu den Plänen, hieß es.

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin hatte sich bereits im Vorjahr für die Einführung eines Finalturniers ausgesprochen. „Das könnte großartig sein. Und effizient mit Blick auf die Einnahmen, wenn es richtig gemacht wird“, sagte Ceferin 2021 der französischen „L'Équipe“. Dies könnte ein „fantastisches Event“ mit einer Woche voll Fußball sein, sagte Ceferin zu den Vorteilen. Allerdings würden die Clubs damit Heimspiele verlieren und durch die geringere Zahl an Spielen gäbe es weniger TV-Übertragungen.

Zuletzt hatte die Uefa eine Reform der Champions League ab 2024 beschlossen. Dann werden 36 statt bislang 32 Teams an der Vorrunde teilnehmen, zudem wird es insgesamt 100 weitere Spiele geben.

Krise beim MSV Duisburg: "Wir spielen nur Grütze"

Präsident Ingo Wald vom Drittligisten MSV Duisburg hat nach der Blamage im Halbfinale des Niederrheinpokals beim Viertligisten SV Straelen mit scharfen Worten Konsequenzen angekündigt. „Wir spielen seit zwei Jahren nur Grütze. Wir werden uns morgen mit den Gremien zusammensetzen und alles auf den Prüfstand stellen“, sagte Wald am Mittwochabend zu „Reviersport“.

Durch die 0:1-Niederlage verpasste der MSV das Landespokal-Finale im eigenen Stadion und damit auch bereits die Teilnahme am DFB-Pokal. „Ich bin fassungslos. Wir haben gerade 300.000 Euro verspielt und das in Zeiten, in denen wir jeden Euro umdrehen müssen“, sagte der Präsident, laut „Reviersport“ den Tränen nahe.

Der Klassenerhalt in der 3. Liga ist für den langjährigen Bundesligisten angesichts von fünf Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und noch drei ausstehenden Spielen greifbar. Am Wochenende hatten die Duisburger aber eine 0:6-Heimpleite gegen 1860 München kassiert.