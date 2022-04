Ex-Schiedsrichter Gräfe macht DFB schwere Vorwürfe

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 26. April 2022:

Ex-Schiedsrichter Gräfe attackiert DFB

Der frühere FIFA-Schiedsrichter Manuel Gräfe geht den Deutschen Fußball-Bund (DFB) im Lichte der jüngsten Fehlentscheidungen in der Bundesliga hart an. „Es wird Zeit, nachdem der DFB die Schiedsrichterei strukturell und personell zwölf Jahre gegen die Wand gefahren hat, die Verantwortungsfrage zu stellen“, schrieb Gräfe in einem Gastbeitrag für die „Bild“-Zeitung. Werde „trotz eindeutiger TV-Bilder“ falsch entschieden, fehle es laut Gräfe „oft an der notwendigen Fußballkompetenz – oder an der Linie, wann man eingreifen soll oder wann nicht. Dort ist seit Jahren ein Hin und Her zu beobachten.“ Es sei „eigentlich unvorstellbar, dass selbst mit Bildern so viele Fehlentscheidungen (...) die Spiele beeinflussen“.

Gräfe kritisierte, beim DFB gelte nicht das Leistungsprinzip. So sei es früher „bei den Bossen Fandel und Krug“ gewesen, „heute bei Fröhlich, Meyer und Drees“. Fehlentscheidungen hätten „offensichtlich keine notwendigen Konsequenzen, da man lieber nach persönlichen, regionalen oder politischen Aspekten die Schiedsrichter für Positionen oder Aufgaben auswählt“.

Gräfe (48) war wegen Erreichen der Altersgrenze aus dem Kreis der Bundesliga-Schiedsrichter ausgeschieden. Er klagte wegen Altersdiskriminierung und ist seitdem einer der schärfsten Kritiker des Verbandes. Jochen Drees, DFB-Projektleiter für den Videobeweis, hatte nach dem Topspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund (3:1) eingeräumt, dass der BVB einen weiteren Elfmeter hätte bekommen müssen. Zudem sei Union Berlin bei RB Leipzig (2:1) zu Unrecht ein Elfmeter verwehrt worden.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

2. Bundesliga: Sonnabend-Spiele wieder um 13 Uhr

Die Spiele der 2. Bundesliga am Sonnabendmittag werden von der kommenden Saison an wieder um 13.00 Uhr angepfiffen. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag mit. Zwischen 2009 bis 2021 hatten die Sonnabendpartien bereits zu dieser Uhrzeit begonnen. Das Spiel am Samstagabend (20.30 Uhr) bleibt bestehen.

In der laufenden Spielzeit starten die Zweitliga-Partien am Sonnabendmittag um 13.30 Uhr. Durch die Änderung der Anstoßzeit werde der Abstand zwischen 2. Liga und Bundesliga (Anstoß 15.30 Uhr) „wieder etwas entzerrt“, schrieb die DFL. Die Begegnungen der 2. Bundesliga könnten wieder „bis zum Spielende und mit der anschließenden Nachberichterstattung vollumfänglich verfolgt werden“. Die Anpassung sei mit dem übertragenden TV-Sender Sky abgestimmt.

Torhüter Hitz offenbar vor Abschied aus Dortmund

Marwin Hitz könnte den Bundesligisten Borussia Dortmund am Saisonende als dritter Torhüter nach Roman Bürki und Drittliga-Keeper Stefan Drljaca verlassen. Der 34-Jährige werde „aller Voraussicht nach“ in der kommenden Spielzeit nicht mehr für den BVB spielen, berichtete Sport1 am Dienstag. Der Vertreter von Stammkeeper Gregor Kobel hatte nach dem Spiel beim FC Bayern München am Sonnabend ein Foto bei Instagram von der Partie mit der Unterschrift „The last #klassiker“ versehen.

Hitz, der 2018 vom FC Augsburg zu den Westfalen wechselte, hat noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Wohin genau es den Torhüter ziehen soll, blieb aber offen. Zuvor hatte bereits Bürki bekannt gegeben, dass er in die USA zum St. Louis City SC wechseln werde. Nachwuchstorhüter Drljaca schließt sich dem VfB Stuttgart an. Für ihn kommt der Herthaner Marcel Lotka. Zudem steht auch noch der 21 Jahre alte Junioren-Torwart Luca Unbehaun im Dortmunder Kader.

Kiew-Trainer Lucescu wurde zum Fluchthelfer

Dynamo Kiews Trainer Mircea Lucescu hat vor dem Benefiz-Spiel beim Bundesligisten Borussia Dortmund am Dienstagabend (18.00 Uhr/ZDF und Sky) von „Horrornächten“ nach Kriegsbeginn berichtet. „Ich war bei mir zu Hause, und anfangs dachte ich, dass ein Gewitter über Kiew fegte“, sagte der 76-Jährige der „Augsburger Allgemeinen“.

Er sei mit der gesamten Mannschaft auf das Vereinsgelände gezogen. „Dort haben wir zwei grausame Nächte verbracht: Es herrschte überall Panik, man hörte Bombeneinschläge und es heulten permanent die Sirenen. Es war wie in einem Horrorfilm, leider jedoch ganz reell“, sagte der Rumäne.

Auf Anweisung der rumänischen Botschaft verließ Lucescu die Ukraine schließlich mit dem Auto. „Unterwegs sahen wir schreckliche Bilder: Straßen und ganze Wohnblocks waren von Bomben zerstört, Gruppen von Frauen und Kindern, die zum Teil zu Fuß auf der Flucht waren.“ Er habe sich nach seiner Ankunft in Bukarest „primär dafür eingesetzt, dass die Familienangehörigen meiner Spieler nach Rumänien gelangen“.

Aues Ex-Trainer bedauert Testroets Aussortierung

Der frühere Trainer des FC Erzgebirge Aue, Aliaksei Shpileuski, hat die Trennung von Torjäger Pascal Testroet und dessen Engagement bei Konkurrent SV Sandhausen in der 2. Bundesliga als Fehler bezeichnet. Bei „Kicker.de“ sagte Shpileuski am Dienstag: „Unterm Strich war das von meiner Seite eine sportliche Fehlentscheidung, ohne Pascal die Saison zu spielen, auch vor dem Hintergrund, Pascal zu einem direkten Konkurrenten wechseln zu lassen. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Leider habe ich mich in der Meinungsbildung zu sehr beeinflussen lassen und war voreingenommen.“

Der Trainer, den der FC Erzgebirge zu Saisonbeginn als Nachfolger von Dirk Schuster verpflichtet hatte, war bereits nach dem 7. Spieltag beurlaubt worden. Mittlerweile trainiert er Aris Limassol auf Zypern.

Chiellini kündigt Abschied vom Nationalteam an

Giorgio Chiellini hat seinen Abschied aus der italienischen Nationalmannschaft angekündigt. Wenn es ihm gutgehe, verabschiede er sich im Wembley-Stadion von der Squadra Azzurra, sagte der Abwehrspieler von Rekordmeister Juventus Turin am Montagabend nach dem 2:1-Sieg bei Sassuolo Calcio dem Streamingdienst DAZN, wie mehrere Medien am Dienstag berichteten. Damit wäre sein letztes Spiel für den Europameister die „Finalissima“ am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion gegen Südamerikameister Argentinien.

In London gewann der 37 Jahre alte Chiellini im Sommer 2021 mit Italien den EM-Titel. Die Enttäuschung folgte wenige Monate später mit der verpassten Qualifikation für die WM 2022 in Katar. Die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini verlor am 24. März das Play-off-Spiel gegen Nordmazedonien überraschend mit 0:1. Schon 2018 hatte Italien die WM-Endrunde verpasst.

Nach der Partie gegen Sassuolo erklärte Chiellini, er wolle mit seiner Familie und dem Club nach dem Saisonende über seine Zukunft entscheiden. In seinem Alter gehe man keine Langzeitprojekte mehr an. Juve steht nach dem Sieg auf Champions-League-Platz vier der Serie A. Zudem kann die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri am 11. Mai im Finale gegen Inter Mailand erneut Pokalsieger werden.

Kean hält Juventus auf Champions-League-Kurs

Juventus Turin hat dank eines späten Treffers von Moise Kean einen wichtigen Erfolg im Rennen um die Champions-League-Teilnahme gefeiert. Der italienische Nationalspieler sorgte in der Ligapartie bei Sassuolo Calcio am Montagabend in der 88. Spielminute für das entscheidende Tor zum 2:1 (1:1)-Sieg. Juventus hat als Tabellenvierter bei noch vier ausstehenden Partien nun acht Punkte Vorsprung auf die AS Rom.

Kean, Leihgabe vom FC Everton, war in der 67. Minute für Álvaro Morata eingewechselt worden und überwand Torwart Andrea Consigli. Zuvor hatte Paulo Dybala (45.) die Führung von Giacomo Raspadori (38.) ausgeglichen. Juventus rückte bis auf einen Punkt an den Tabellendritten SSC Neapel heran, bis zu Spitzenreiter AC Mailand sind es acht Punkte.

Braga vertagt Portos Meisterfeier

Sporting Braga hat dem FC Porto die erste Saisonniederlage beigebracht und damit die Entscheidung in der portugiesischen Meisterschaft vertagt. Der Pokalsieger gewann am Montagabend sein Heimspiel gegen den Tabellenersten dank eines Treffers von Ricardo Horta (54. Minute) mit 1:0 (0:0). Durch die erste Niederlage in der Liga seit Oktober 2020 verpasste es Porto, bereits drei Spieltage vor Saisonende seinen 30. Meistertitel perfekt zu machen.

Am späten Abend verkürzte Verfolger Sporting Lissabon den Rückstand auf den Spitzenreiter durch einen 3:0 (1:0)-Erfolg bei Boavista Porto auf sechs Punkte. Die Treffer für den Titelverteidiger erzielten Matheus Nunes (37.) und Tabata (83.) per Elfmeter sowie Portos Rodrigo Abascal (58.) mit einem Eigentor.

Toulouse kehrt in Ligue 1 zurück

Der FC Toulouse steht als erster Aufsteiger in die französische Eliteliga Ligue 1 fest. Mit einem 2:0 (1:0)-Sieg gegen Chamois Niortais am Montag schaffte das Team von Trainer Philippe Montanier den entscheidenden Schritt zur Rückkehr nach zwei Jahren Zweitklassigkeit. Mit elf Punkten Vorsprung auf AJ Auxerre auf Rang drei ist der über die Saison hinweg dominanten Mannschaft drei Spieltage vor Schluss der Erfolg nicht mehr zu nehmen.

Meppen macht Klassenerhalt perfekt

Der SV Meppen hat den Klassenerhalt in der 3. Liga auch rechnerisch perfekt gemacht. Die Emsländer holten im Montagabend-Spiel ein 1:1 (1:0) bei Viktoria Köln und können nun an den letzten drei Spieltagen nicht mehr vom Tabellen-16. Viktoria Berlin eingeholt werden, der nur noch zwei Partien zu absolvieren hat. Beide Tore des Abends erzielte der Meppener Verteidiger Lars Bünning. In der 11. Minute brachte der 24-Jährige den SVM in Führung. Kurz nach der Halbzeitpause traf er per Kopf ins eigene Tor (49.).

„Wir haben auswärts zum ersten Mal seit mehreren Wochen wieder einen Punkt geholt. Das tut gut“, sagte Meppens Trainer Rico Schmitt bei MagentaSport. „Ich habe eine Mannschaft gesehen, die sich aus diesem Tal der Tränen herausarbeitet.“ Der Hintergrund: Nach einer starken Hinrunde sind die Niedersachsen in der 3. Liga seit elf Spielen sieglos. Diese Negativserie wollen sie am Samstag beim Heimspiel gegen den Tabellen-18. Würzburger Kickers beenden.