Fußball-Ticker: "Der größte Dreck": Nur 3000 Frankfurter Fans bei West Ham?

Der Fußball-Ticker für Montag, den 25. April 2022:

„Der größte Dreck“: Frankfurts Fanmassen und ihr Ticket-Trubel

Vor der nächsten großen Reise seines Clubs hat sich Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer mal wieder besonders scharf geäußert. „Das ist der größte Dreck. Ich schäme mich für den Fußball, dass man uns heute schon bedroht: Jeden, den wir erwischen, der sich als Eintrachtler zu erkennen gibt, den schmeißen wir raus“, kommentierte Fischer die Ankündigung von englischer Seite, beim Europa-League-Hinspiel zwischen West Ham United und den Hessen am Donnerstag (21 Uhr/RTL) in London rigoros durchzugreifen.

Frankfurt-Fans in neutralen Blöcken? Zehntausende Anhänger statt der erlaubten 3000? So etwas soll es diesmal nach dem Willen der Gastgeber von der Insel nicht geben. Dabei hätte die Eintracht zwei Wochen nach dem denkwürdigen Tag von Barcelona samt Sieg im Camp Nou gerne das nächste riesige Fest in einer europäischen Metropole gefeiert. Zumindest in der Stadt erwartet Fischer trotzdem wieder große Fanmassen.

Für den Hauptstadtclub aus England ist das Halbfinale selbst ein riesiges Spiel, dazu kommt die sogenannte „Zero Tolerance Policy“ im Stadion. Heißt konkret: Frankfurter Fans dürfen nur in den Gästeblock.Wer sich in weiteren Blöcken oder VIP-Logen als Eintracht-Fan zu erkennen gebe, dem droht direkt der Rauswurf. So sei es dem Club vor drei Jahren auch beim FC Chelsea ergangen, schilderte Präsident Fischer.

Barca-Blamage: Xavi "wütend und enttäuscht"

Das Madrider Sportblatt "AS" brachte die Misere auf den Punkt. „Xavi schreibt Geschichte“, hieß es dort, allerdings „gegen seinen Willen“. Drei Heimniederlagen im altehrwürdigen Camp Nou in einer Saison in Folge wie jetzt unter Trainer Xavi, das hatte es noch nie gegeben. Das 0:1 (0:1) gegen Außenseiter Rayo Vallecano war nicht weniger als ein „Desaster“, wie das katalanische Blatt "Sport" titelte.

„Wir sind auf dem Boden der Tatsachen gelandet“, sagte Xavi zerknirscht, „ich bin wütend und enttäuscht, weil wir eine goldene Gelegenheit hatten.“ Die legte Barca mit seiner Pleite nun ausgerechnet Erzrivale Real Madrid auf: Den Königlichen reicht gegen Espanyol Barcelona am Sonnabend (16.15 Uhr/Dazn) ein Punkt, um seine 35. Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen.

Eintracht-Aufsichtsratsboss: Halbfinale wichtiger als Königsklasse

Für Eintracht Frankfurts Aufsichtsratsboss Philip Holzer ist der wiederholte Einzug ins Halbfinale der Europa League mehr wert als die einmaige Qualifikation für die Königsklasse. „Denn ein Sieg in der Europa League zählt genauso viel wie ein Sieg in der Champions League. Und aus dieser UEFA-Koeffizientenrangliste ergeben sich längerfristig planbare Einnahmen für unseren Verein“, sagte Holzer. Dies sei für die Planungen „wichtiger als der Einmal-Effekt einer Champions-League-Teilnahme“.

Ein Titel in der Europa League würde direkt das Königsklassen-Ticket bringen, sonst droht ein Jahr ohne internationalen Wettbewerb. Die Hessen bestreiten am Donnerstagabend (21 Uhr/RTL) das Hinspiel des Halbfinals bei West Ham United.

U-21-Kapitän Burkardt will bald über Mainz-Zukunft entscheiden

U-21-Kapitän Jonathan Burkardt lässt seine Zukunft beim Bundesligisten Mainz 05 offen. „In den nächsten ein, zwei Wochen werde ich mich mit meinem Berater zusammensetzen“, antwortete der Toptorjäger der Mainzer im "kicker"-Interview am Montag: „Dann mache ich mir mal einen Kopf darüber, wie es weitergehen soll.“

Einen Verbleib beim Tabellenzehnten der Bundesliga schließt Burkardt aber nicht aus. „Ich habe ja erst vergangenes Jahr verlängert“, so der 21-Jährige: „Mainz 05 ist immer ein Thema für mich, und ich würde mir natürlich auch das durch den Kopf gehen lassen.“ Bei der Zukunftsplanung setzt der Torjäger auch auf sein Umfeld. Vor allem seine Familie soll bei der Entscheidungsfindung unterstützen. „Ich habe bis jetzt immer alles auch mit meinen Eltern besprochen, das werde ich auch dieses Mal so tun“, sagte Burkardt.